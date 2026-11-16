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可不可BEAMS DESIGN聯名周邊太帥！5大丹寧帆布潮流單品必收

▲可不可BEAMS聯名從紙杯到周邊商品都有，全系列一圖看懂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：可調節斜背零錢包、丹寧刺繡棒球帽，實拍及摸起來都覺得質感很好。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：撞色飲料提袋－米、不鏽鋼吸管隨飲杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲撞色飲料提袋背後有小口袋，零錢包實用細節滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：撞色飲料提袋－藍、單肩刺繡托特包。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

▲可不可BEAMS單品實際佩戴模樣。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

焙茶入魂！可不可3款冬季限定新作開喝

▲可不可3款焙茶新品11月24日開賣。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

▲可不可BEAMS聯名紙杯身，每一款都好經典。（圖／記者蕭涵云攝）

可不可最新手搖飲料優惠！免費店卡、送刺繡布貼

送刺繡布貼！

免費店卡！

飲料免費升級！

▲刺繡布貼盲包有4款造型。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

▲12款質感年曆活動店卡可免費索取。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

手搖飲料可不可熟成茶行變潮流了！可不可熟成紅茶今（16）日宣布聯名日本知名選物店BEAMS DESIGN，打造一系列標誌性美式街頭休閒風格的丹寧刺繡棒球帽、帆布托特包、斜背零錢包、飲料提袋、不鏽鋼吸管杯等超帥周邊商品，11月24日開賣同步開喝3款焙茶新品搭配聯名紙杯與封膜，《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱實品質感很好，還有加碼優惠免費送刺繡布貼盲包一次整理。潮流人士尖叫了！可不可熟成紅茶竟然與日本選貨店BEAMS的核心授權品牌「BEAMS DESIGN」展開期間限定跨界授權聯名合作！主打標誌性橘色搭配深色丹寧、帆布設計與鎖鏈刺繡，帶來時髦的美式街頭休閒風格，CITY BOY文化從質感穿搭日常、轉變為啜飲食尚，11月24日開搶。本次最受矚目的，莫過於5大實用周邊商品，連聯名紙杯、封膜都有！◾️「：750ml陶瓷內膽，附提把與粗吸管，底部防滑設計質感滿分。◾️「：五面剪裁牛仔布包，大容量附內袋，隨性揹上即展現街頭時尚。◾️「：柔軟百搭牛仔布，可自由調整頭圍，輕鬆駕馭潮流。◾️「：丹寧帆布時髦撞色，背面還有口袋可放卡片。◾️「：輕便實用的Outdoor小包，背面採網布防染色設計。可不可BEAMS還推出多款專屬設計新裝，包含4款700ML大杯紙杯、2款500ML中杯紙杯、及2款專屬杯膜。杯身設計延續深湛藍色質感丹寧材質，搭配亮眼橘色視覺，並印有醒目的「Have A Nice Day.」美式復古標語與刺繡圖樣，並重現丹寧服飾常見的拼貼與徽章貼布設計細節。可不可去年廣受好評的焙茶飲品，今年冬季重磅升級回歸！特別選用日本皇室御用「滿壽多園」靜岡直送焙茶，將原葉大火煎焙並超細磨至1000目，搭配中深焙烏龍茶，打造出3款日系主題的「焙茶入魂」專屬茶作：◾️「雙重焙火的沉穩茶骨注入柔和奶香，交織出焦糖堅果般的溫潤韻味，加10元可升級為口感更細緻的歐蕾版本。◾️「滿壽多園」靜岡焙茶搭配中深焙烏龍茶的雙重焙火淬鍊日式濃茶，融入香醇鮮乳，開喝焦糖堅果般的溫潤茶乳韻味。◾️「將綿密的蜜漬紅豆泥化入茶湯，搭配軟Q白玉珍珠，巧妙解構日式大福的層次口感，加10元可升級燕麥奶。◾️蜜漬紅豆粒泥融合中深焙烏龍燕麥奶佐以軟Q白玉珍珠，有如把甜點日式大福的和風韻味拿來喝。◾️「一般門市以帶有茶花香的輕焙烏龍，注入濃郁甜香的黑葉荔枝果露，並加入軟嫩的每日特製「荔枝凍」，花果香與咀嚼感完美交織。◾️吃得到荔枝甜香的軟Q果凍，期間限定，全品項開放加料。迎接嶄新日系街頭聯名氛圍，可不可加碼最新手搖飲料優惠：◾️（共4款造型隨機贈送，數量有限贈完為止）。◾️，收集充滿生活感的CITY BOY與CITY GIRL穿搭插畫日常。◾️11月24日至12月7日，新舊會員皆可於會員系統獲得專屬升級券，購買「極上焙茶烏龍奶」享免費升級歐蕾；購買「白玉紅豆烏龍歐蕾」享免費升級燕麥奶。提醒大家，單筆最高折抵一杯，每位會員各品項可獲得一張，電子優惠券數量有限，領完為止；詳細使用規範依券面說明為主。