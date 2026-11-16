手搖飲料可不可熟成茶行變潮流了！可不可熟成紅茶今（16）日宣布聯名日本知名選物店BEAMS DESIGN，打造一系列標誌性美式街頭休閒風格的丹寧刺繡棒球帽、帆布托特包、斜背零錢包、飲料提袋、不鏽鋼吸管杯等超帥周邊商品，11月24日開賣同步開喝3款焙茶新品搭配聯名紙杯與封膜，《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱實品質感很好，還有加碼優惠免費送刺繡布貼盲包一次整理。
可不可BEAMS DESIGN聯名周邊太帥！5大丹寧帆布潮流單品必收
潮流人士尖叫了！可不可熟成紅茶竟然與日本選貨店BEAMS的核心授權品牌「BEAMS DESIGN」展開期間限定跨界授權聯名合作！主打標誌性橘色搭配深色丹寧、帆布設計與鎖鏈刺繡，帶來時髦的美式街頭休閒風格，CITY BOY文化從質感穿搭日常、轉變為啜飲食尚，11月24日開搶。
本次最受矚目的，莫過於5大實用周邊商品，連聯名紙杯、封膜都有！消費者只需單筆購買任4杯飲品，即可獲得加購資格（單筆限購7個）：
◾️「不鏽鋼吸管隨飲杯」加購價880元：750ml陶瓷內膽，附提把與粗吸管，底部防滑設計質感滿分。
◾️「單肩刺繡托特包」加購價638元：五面剪裁牛仔布包，大容量附內袋，隨性揹上即展現街頭時尚。
◾️「丹寧刺繡棒球帽」加購價588元：柔軟百搭牛仔布，可自由調整頭圍，輕鬆駕馭潮流。
◾️「撞色飲料提袋－藍／米」加購價438元：丹寧帆布時髦撞色，背面還有口袋可放卡片。
◾️「可調節斜背零錢包－藍／米」加購價398元：輕便實用的Outdoor小包，背面採網布防染色設計。
可不可BEAMS還推出多款專屬設計新裝，包含4款700ML大杯紙杯、2款500ML中杯紙杯、及2款專屬杯膜。杯身設計延續深湛藍色質感丹寧材質，搭配亮眼橘色視覺，並印有醒目的「Have A Nice Day.」美式復古標語與刺繡圖樣，並重現丹寧服飾常見的拼貼與徽章貼布設計細節。
焙茶入魂！可不可3款冬季限定新作開喝
可不可去年廣受好評的焙茶飲品，今年冬季重磅升級回歸！特別選用日本皇室御用「滿壽多園」靜岡直送焙茶，將原葉大火煎焙並超細磨至1000目，搭配中深焙烏龍茶，打造出3款日系主題的「焙茶入魂」專屬茶作：
◾️「極上焙茶烏龍奶」街邊門市中杯55元、大杯70元／商場店大杯80元
雙重焙火的沉穩茶骨注入柔和奶香，交織出焦糖堅果般的溫潤韻味，加10元可升級為口感更細緻的歐蕾版本。
◾️「極上焙茶烏龍歐蕾」街邊門市中杯65元、大杯80元／商場店大杯90元
「滿壽多園」靜岡焙茶搭配中深焙烏龍茶的雙重焙火淬鍊日式濃茶，融入香醇鮮乳，開喝焦糖堅果般的溫潤茶乳韻味。
◾️「白玉紅豆烏龍歐蕾」街邊門市中杯70元、大杯85元／商場店大杯95元
將綿密的蜜漬紅豆泥化入茶湯，搭配軟Q白玉珍珠，巧妙解構日式大福的層次口感，加10元可升級燕麥奶。
◾️「白玉紅豆烏龍燕麥奶」街邊門市中杯80元、大杯95元／商場店大杯105元
蜜漬紅豆粒泥融合中深焙烏龍燕麥奶佐以軟Q白玉珍珠，有如把甜點日式大福的和風韻味拿來喝。
◾️「黑葉荔枝烏龍」一般門市中杯55元、大杯65元／商場店大杯75元
以帶有茶花香的輕焙烏龍，注入濃郁甜香的黑葉荔枝果露，並加入軟嫩的每日特製「荔枝凍」，花果香與咀嚼感完美交織。
◾️「荔枝凍」15元
吃得到荔枝甜香的軟Q果凍，期間限定，全品項開放加料。
可不可最新手搖飲料優惠！免費店卡、送刺繡布貼
迎接嶄新日系街頭聯名氛圍，可不可加碼最新手搖飲料優惠：
◾️送刺繡布貼！11月24日至12月21日，單筆購買2杯新品，即可獲贈「刺繡布貼盲包」乙個（共4款造型隨機贈送，數量有限贈完為止）。
◾️免費店卡！隨機分配至全台門市的「12款質感年曆活動店卡」，消費者可免費索取，收集充滿生活感的CITY BOY與CITY GIRL穿搭插畫日常。
◾️飲料免費升級！11月24日至12月7日，新舊會員皆可於會員系統獲得專屬升級券，購買「極上焙茶烏龍奶」享免費升級歐蕾；購買「白玉紅豆烏龍歐蕾」享免費升級燕麥奶。
提醒大家，單筆最高折抵一杯，每位會員各品項可獲得一張，電子優惠券數量有限，領完為止；詳細使用規範依券面說明為主。
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潮流人士尖叫了！可不可熟成紅茶竟然與日本選貨店BEAMS的核心授權品牌「BEAMS DESIGN」展開期間限定跨界授權聯名合作！主打標誌性橘色搭配深色丹寧、帆布設計與鎖鏈刺繡，帶來時髦的美式街頭休閒風格，CITY BOY文化從質感穿搭日常、轉變為啜飲食尚，11月24日開搶。
◾️「不鏽鋼吸管隨飲杯」加購價880元：750ml陶瓷內膽，附提把與粗吸管，底部防滑設計質感滿分。
◾️「單肩刺繡托特包」加購價638元：五面剪裁牛仔布包，大容量附內袋，隨性揹上即展現街頭時尚。
◾️「丹寧刺繡棒球帽」加購價588元：柔軟百搭牛仔布，可自由調整頭圍，輕鬆駕馭潮流。
◾️「撞色飲料提袋－藍／米」加購價438元：丹寧帆布時髦撞色，背面還有口袋可放卡片。
◾️「可調節斜背零錢包－藍／米」加購價398元：輕便實用的Outdoor小包，背面採網布防染色設計。
可不可去年廣受好評的焙茶飲品，今年冬季重磅升級回歸！特別選用日本皇室御用「滿壽多園」靜岡直送焙茶，將原葉大火煎焙並超細磨至1000目，搭配中深焙烏龍茶，打造出3款日系主題的「焙茶入魂」專屬茶作：
◾️「極上焙茶烏龍奶」街邊門市中杯55元、大杯70元／商場店大杯80元
雙重焙火的沉穩茶骨注入柔和奶香，交織出焦糖堅果般的溫潤韻味，加10元可升級為口感更細緻的歐蕾版本。
◾️「極上焙茶烏龍歐蕾」街邊門市中杯65元、大杯80元／商場店大杯90元
「滿壽多園」靜岡焙茶搭配中深焙烏龍茶的雙重焙火淬鍊日式濃茶，融入香醇鮮乳，開喝焦糖堅果般的溫潤茶乳韻味。
◾️「白玉紅豆烏龍歐蕾」街邊門市中杯70元、大杯85元／商場店大杯95元
將綿密的蜜漬紅豆泥化入茶湯，搭配軟Q白玉珍珠，巧妙解構日式大福的層次口感，加10元可升級燕麥奶。
◾️「白玉紅豆烏龍燕麥奶」街邊門市中杯80元、大杯95元／商場店大杯105元
蜜漬紅豆粒泥融合中深焙烏龍燕麥奶佐以軟Q白玉珍珠，有如把甜點日式大福的和風韻味拿來喝。
◾️「黑葉荔枝烏龍」一般門市中杯55元、大杯65元／商場店大杯75元
以帶有茶花香的輕焙烏龍，注入濃郁甜香的黑葉荔枝果露，並加入軟嫩的每日特製「荔枝凍」，花果香與咀嚼感完美交織。
◾️「荔枝凍」15元
吃得到荔枝甜香的軟Q果凍，期間限定，全品項開放加料。
迎接嶄新日系街頭聯名氛圍，可不可加碼最新手搖飲料優惠：
◾️送刺繡布貼！11月24日至12月21日，單筆購買2杯新品，即可獲贈「刺繡布貼盲包」乙個（共4款造型隨機贈送，數量有限贈完為止）。
◾️免費店卡！隨機分配至全台門市的「12款質感年曆活動店卡」，消費者可免費索取，收集充滿生活感的CITY BOY與CITY GIRL穿搭插畫日常。
◾️飲料免費升級！11月24日至12月7日，新舊會員皆可於會員系統獲得專屬升級券，購買「極上焙茶烏龍奶」享免費升級歐蕾；購買「白玉紅豆烏龍歐蕾」享免費升級燕麥奶。
提醒大家，單筆最高折抵一杯，每位會員各品項可獲得一張，電子優惠券數量有限，領完為止；詳細使用規範依券面說明為主。