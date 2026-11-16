我是廣告 請繼續往下閱讀

7-11衛星傳真超貴！「1頁500元」用途曝光：店員認了有人用

▲7-11衛星傳真每頁收費500元，明顯比國際傳真80元、接收傳真8元價格高出不少。（圖／7-11官網）

甚至釣出一名7-11前店員解釋，曾遇到顧客使用衛星傳真，當時對方提到「要傳真給船上家人」。

衛星傳真是什麼？每頁500元有原因：遠洋漁船、軍艦都用得到

▲7-11門市通常都會設立影印傳真便機台，結合多功能複合機，集影印、列印、傳真、掃描功能，其中還提供衛星傳真特殊通訊服務。（圖／NOWNEWS社群中心攝）

7-11超商門市提供影印、列印、掃描等便利服務，但最近有民眾發現，7-11影印機竟提供「衛星傳真」服務，每頁收費高達500元，價格比一般國際傳真貴上不少，讓人好奇詢問「真的有人會用衛星傳真嗎？」貼文意外釣出過來人解答，解釋有網友日前在Threads發文，表示發現7-11影印機上貼出價格表，包括ibon列印、ibon掃描、複印及傳真等，卻驚見「衛星傳真」服務，1頁收費就要500元，讓他好奇詢問「真的有人會用衛星傳真嗎？」問題曝光後，馬上釣出過來人解答，「有，遠洋漁船在公海沒有基地台，可能會用到」、「軍艦、郵輪、貨輪用得到，這些船上一定要有傳真設備來收發文件，以及偏遠地區沒有基地台的地方比如山上，因為我舅舅以前在海軍開船的」；據了解，7-11門市通常都會設立影印傳真機台，結合多功能複合機，集影印、列印、傳真、掃描功能，其中還提供衛星傳真特殊通訊服務，每頁收費500元，明顯比國際傳真80元、接收傳真8元價格高出不少。衛星傳真適用於沒有一般通訊網路涵蓋的區域，，如果陸地上的家屬若遇緊急狀況，便可透過衛星傳真服務將文件發送給在船上的親人。