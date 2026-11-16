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2026年WTA年終總決賽女單冠軍出爐，19歲俄羅斯「天才少女」安德耶娃（Mirra Andreeva）以7：5、6：3再度擊敗烏克蘭名將斯維托麗娜（Elina Svitolina），生涯首度參賽便以5戰全勝、一盤未失的完美成績封后，成為2004年莎拉波娃後最年輕冠軍。兩人在小組賽首戰就曾交鋒，當時安德耶娃以6：4、6：0獲勝，決賽再度碰頭，斯維托麗娜雖提升接發與底線防守強度，仍無法阻止俄羅斯新星登頂。安德耶娃首盤一度以5：3領先，卻在發球勝盤局遭到回破，斯維托麗娜將比數追成5：5。安德耶娃隨即穩住情緒，再度破發後保住發球局，以7：5先馳得點。次盤兩人持續互破，安德耶娃全場把握16個破發點中的6個，斯維托麗娜則12次破發機會完成3次。安德耶娃在關鍵分的處理更加果斷，最終於第2個冠軍點逼迫對手高壓球失誤，以6：3結束歷時1小時48分鐘的決賽。安德耶娃本屆5場比賽全部以直落二勝出，小組賽先後擊敗斯維托麗娜、莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）及施耐德（Diana Shnaider），準決賽再以6：3、6：4淘汰佩古拉（Jessica Pegula），決賽二度擊退斯維托麗娜。她成為自1972年美國傳奇艾芙特（Chris Evert）、2004年俄羅斯前輩莎拉波娃（Maria Sharapova）之後，史上第3位初次參加WTA年終總決賽便奪冠的青少女；同時也是自莎拉波娃以來，22年來首位未滿20歲的冠軍。安德耶娃還成為賽制於2003年恢復分組循環後，繼2012年小威廉絲（Serena Williams）及2023年斯威雅蒂（Iga Swiatek）之後，第3位整屆賽事未失一盤的冠軍。這次完美封后也讓她進帳1500分，世界排名將升至生涯新高第2名。安德耶娃以全勝之姿奪冠，獲得最高額337萬美元獎金及象徵冠軍的比莉珍金盃。主辦單位還贈送一輛訂製的紫色Mercedes-AMG跑車，但19歲的她目前還沒有駕照，成為頒獎典禮的另一項趣味話題。安德耶娃賽後感謝教練團長期嚴格要求，也特別向32歲、產後重返頂尖舞台的斯維托麗娜致意，肯定對手兼顧母親身分與職業生涯的努力。最後，她也沒有忘記感謝自己：「感謝自己始終努力、相信自己，從不放棄並全心投入。」