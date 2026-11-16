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LINE無聲訊息今起收費！預約傳送可避開深夜打擾

▲LINE「預約傳送」功能目前仍開放免費試用，用戶只要在聊天室輸入文字、長按傳送鍵，就能選擇「預約傳送」，自行設定訊息送出時間，避免深夜傳訊打擾親友。（圖／手機截圖）

LINE預約訊息怎麼用？4步驟免費開啟

▲LINE預約訊息除了長按傳送鍵，也能點選聊天室左下角「＋」選單，再按下「預約訊息」，即可設定指定日期與時間自動傳送。（圖／手機截圖）

LINE預約訊息最長可設1年！每個帳號最多500則

LINE預約訊息免費到何時？2027年1月下旬將收費

▲LINE「預約傳送」功能可自行選擇訊息發送的日期與時間，最快可設定5分鐘後傳送，最長可提前1年預約，適合生日祝福、工作提醒等情境，目前仍開放免費試用。（圖／手機截圖）

LINE免費使用6年的「無聲訊息」今（16）日起正式轉為LINE Premium會員專屬功能，未來想繼續使用，就得每月支付165元訂閱費，不過，不想花錢的用戶目前還有替代方案，LINE近期推出「預約訊息」新功能，目前開放所有用戶免費試用，可以事先寫好訊息，再設定適合的時間自動傳送，避免半夜傳訊打擾親友，而且最長能提前1年安排。《NOWNEWS今日新聞》整理操作步驟、使用限制，以及免費試用期限。LINE自2020年6月推出「無聲訊息」功能，用戶只要在聊天室長按傳送按鈕，選擇「無聲傳送」，就能避免觸發對方手機的通知音效，不怕打擾對方。不過，這項功能自11月16日起正式納入LINE Premium會員服務，一般用戶將無法繼續免費使用。如果只是想避免在不適當的時間打擾別人，其實還有替代方法，LINE日前宣布推出「預約訊息」功能，讓用戶提前準備文字內容，設定指定日期、時間後，由系統自動傳送。例如深夜想傳工作事項給同事，就能先把訊息打好，預約隔天上午9點送出，或提前準備生日祝福、聚會提醒，避免因忙碌而忘記傳送。不過，「預約訊息」與「無聲訊息」最大的差別，在於預約傳送只能控制訊息送出的時間，無法關閉對方的通知音效。 訊息仍會依照一般訊息方式傳送，是否發出通知聲響，取決於對方手機及LINE的通知設定。因此，預約訊息只能透過調整傳送時間，減少打擾對方的機會。LINE官方指出，「預約訊息」目前透過LINE Labs開放所有用戶免費試用，只要將LINE更新至26.17.0（含）以上版本，就能自行開啟。操作步驟：1.開啟LINE：進入「主頁」，點選右上角齒輪圖示「設定」。2.啟用功能：找到「LINE Labs」，開啟「預約訊息（預約傳送）」功能。3.輸入訊息：進入聊天室，輸入想傳送的文字，長按傳送按鈕，選擇「預約傳送」。4.設定時間：選擇預計傳送的日期與時間，點選「預約訊息」，就能完成設定。除了長按傳送按鈕，用戶也可以點選聊天室輸入欄旁的「＋」，選擇「預約訊息」進行設定。完成預約後，即使還沒到傳送時間，也能再次編輯內容、修改時間或刪除訊息，不必擔心提前安排後無法更改。根據LINE官方說明，預約訊息最快可設定5分鐘後傳送，最長則可提前1年安排，時間可以精確到分鐘，每個帳號最多同時設定500則預約訊息，單則文字上限為1萬字。目前功能支援一對一聊天、多人聊天室、群組及Keep筆記，訊息內容除了文字，也能包含網址連結、標註提醒及LINE內建表情符號。尚未支援預約傳送照片、影片等內容，且目前僅支援LINE手機版，無法透過電腦版設定。雖然「預約訊息」目前不必付費，但免費使用也有期限。LINE官方已宣布，這項功能預計開放免費試用至2027年1月下旬，之後將轉為LINE Premium會員專屬服務，屆時想繼續使用，就必須訂閱每月165元的付費方案。如果免費試用期間設定了未來才要傳送的訊息，卻在功能轉為付費後仍未訂閱，已預約的訊息將暫時保留30天，期間加入會員才能依原設定繼續傳送；超過30天仍未訂閱，系統就會自動刪除相關訊息。