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吳淑瑾支持度較9月大增 陳振中維持領先

陳振中在5鄉市領先 吳淑瑾湖西鄉支持度最高

2026澎湖縣長選戰進入最後倒數，國民黨委託執行的最新民調今（16）日結果出爐，國民黨候選人陳振中以28.89%支持度居首，領先民進黨候選人吳淑瑾的21.64%，雙方差距7.25個百分點。不過，仍有22.63%選民尚未決定支持對象，另有3.61%不知道或拒答，合計超過四分之一選民未明確表態。從歷次民調趨勢觀察，陳振中支持度從6月的27.94%、9月28.83%，微幅上升至11月的28.89%，維持領先；吳淑瑾則從6月15.76%、9月15.26%，上升至本次21.64%，較9月增加6.38個百分點。其餘候選人方面，無黨籍葉竹林在本次民調中以16.53%排名第三、無黨籍許智富則獲支持度2.92%、陳盡川2.18%，台聯黨周倪安則為1.60%。區域交叉分析顯示，陳振中在馬公市、白沙鄉、西嶼鄉及七美鄉支持度均居首，其中白沙鄉達31.71%、七美鄉32.13%；吳淑瑾則在湖西鄉以33.52%領先陳振中的28.57%。望安鄉方面，吳淑瑾以21.38%居首，但尚未決定的比例高達56.78%。年齡方面，陳振中在40至49歲支持度最高，達38.57%，50至59歲也有33.79%；吳淑瑾則在30至39歲取得25.63%，高於陳振中的20.18%。性別方面，陳振中在男性獲32.15%支持，女性為25.52%；吳淑瑾則是女性23.17%、男性20.16%。另外，調查顯示，53.44%受訪者自認「看人不看黨」，高於自認支持民進黨的19.46%及國民黨的14.75%。本次民調於11月2日至9日進行，由國民黨部委託北市大民意與政策研究中心進行調查，採住宅電話隨機抽樣，訪問澎湖縣20歲以上具投票資格民眾，共取得1071份有效樣本，並依性別、年齡及區域加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。