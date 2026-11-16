全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日上市，沒想到第六代還沒開賣，母公司 Take-Two Interactive 就已經開始談論系列未來發展！執行長 Strauss Zelnick 近日接受外媒訪問時透露，未來10年包括《GTA》在內的旗下知名遊戲系列，內容推出方式與速度都將出現變化，讓外界開始期待《GTA 7》是否不用再等13年。事實上，Rockstar Games 開發團隊也透露，《GTA 6》耗費多年建立的技術與人力，將成為下一款遊戲加速開發的關鍵。
《GTA 7》不用再等13年？Take-Two執行長曝未來計畫
Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 近日被問及，Rockstar 未來是否能縮短大型遊戲的開發時間。他回應，公司預期未來10年，包括《GTA》在內的知名遊戲系列，內容推出方式與速度都將與過去大不相同。Zelnick 強調，公司仍將維持高品質娛樂作品的標準，同時透過不同方式接觸玩家，並在遊戲上市後持續提供內容，維持玩家的參與度。
這番談話也讓不少玩家聯想到《GTA 7》，畢竟《GTA 5》早在2013年9月17日上市，直到2026年11月19日才終於迎來續作，前後相隔超過13年。不過，目前 Rockstar 尚未正式公開《GTA 7》，Zelnick 也沒有承諾具體上市時間。
《GTA 6》為何等了13年？Rockstar 開發內幕曝光
事實上，《GTA 6》之所以耗費這麼長時間，除了遊戲規模龐大，還與 Rockstar 對細節的高度要求有關。根據彭博社報導，Rockstar 為了打造《GTA 6》的開放世界，曾派遣開發人員多次前往美國邁阿密實地考察，不只跟隨警方走訪犯罪熱點，還搭乘直升機拍攝城市景觀，甚至深入夜店觀察燈光、音樂及人群互動。
以遊戲中的夜店為例，開發團隊不只要製作場景，還得替每位非玩家角色（NPC）設計動作，搭配飲料、音樂、燈光等細節，才能營造出逼真的環境。此外，Rockstar 在2018年推出《碧血狂殺2》時，員工人數約2441人，如今已擴張至全球12個辦公室、4711名員工，幾乎翻倍，顯示《GTA 6》的製作規模相當驚人。
《GTA 7》開發有望加速！Rockstar不必再從零開始
不過，這些龐大的開發投入，也可能成為未來縮短製作時間的關鍵。Rockstar 開發主管 Phil Hooker 接受彭博社訪問時表示，團隊在《GTA 6》開發期間建立的遊戲引擎、工具及人力資源，未來都能繼續運用，讓下一款作品不必重新建立所有技術基礎。
另一名開發主管 Aaron Garbut 也指出，《GTA 6》製作期間已經完成許多根本性的技術調整，未來不需要再全部推倒重來，因此有信心加快後續作品的製作速度。
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Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 近日被問及，Rockstar 未來是否能縮短大型遊戲的開發時間。他回應，公司預期未來10年，包括《GTA》在內的知名遊戲系列，內容推出方式與速度都將與過去大不相同。Zelnick 強調，公司仍將維持高品質娛樂作品的標準，同時透過不同方式接觸玩家，並在遊戲上市後持續提供內容，維持玩家的參與度。
這番談話也讓不少玩家聯想到《GTA 7》，畢竟《GTA 5》早在2013年9月17日上市，直到2026年11月19日才終於迎來續作，前後相隔超過13年。不過，目前 Rockstar 尚未正式公開《GTA 7》，Zelnick 也沒有承諾具體上市時間。
事實上，《GTA 6》之所以耗費這麼長時間，除了遊戲規模龐大，還與 Rockstar 對細節的高度要求有關。根據彭博社報導，Rockstar 為了打造《GTA 6》的開放世界，曾派遣開發人員多次前往美國邁阿密實地考察，不只跟隨警方走訪犯罪熱點，還搭乘直升機拍攝城市景觀，甚至深入夜店觀察燈光、音樂及人群互動。
以遊戲中的夜店為例，開發團隊不只要製作場景，還得替每位非玩家角色（NPC）設計動作，搭配飲料、音樂、燈光等細節，才能營造出逼真的環境。此外，Rockstar 在2018年推出《碧血狂殺2》時，員工人數約2441人，如今已擴張至全球12個辦公室、4711名員工，幾乎翻倍，顯示《GTA 6》的製作規模相當驚人。
不過，這些龐大的開發投入，也可能成為未來縮短製作時間的關鍵。Rockstar 開發主管 Phil Hooker 接受彭博社訪問時表示，團隊在《GTA 6》開發期間建立的遊戲引擎、工具及人力資源，未來都能繼續運用，讓下一款作品不必重新建立所有技術基礎。
另一名開發主管 Aaron Garbut 也指出，《GTA 6》製作期間已經完成許多根本性的技術調整，未來不需要再全部推倒重來，因此有信心加快後續作品的製作速度。