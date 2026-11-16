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▲全能男神黃偉晉今年憑《百分之一相對論 第一季》獲金鐘入圍肯定，首度跨界挑起跨年大樑！（圖／年代提供）

▲大勢男團 Ozone 特別預告將準備獨家「高雄限定組曲」，勢必在現場掀起震耳欲聾的尖叫聲。（圖／年代提供）

▲台灣指標級女團 HUR+ 以鮮明的侵略式曲風、高水準的歌唱與饒舌實力加入跨年戰局。（圖／年代提供）

「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會今（16）日再公布好消息，除了有人氣男團 Ozone與話題女團HUR+強勢登台外，晚會由金鐘獎紅毯主持木木 林葦妮與金鐘入圍肯定的黃偉晉攜手合作。市長陳其邁表示，高雄跨年有綜藝互動、流行音樂與最TOP的唱跳團體，無論是追星族還是喜歡熱鬧的觀眾，都能在晚會中找到屬於自己的跨年節奏，建議粉絲趕緊約親友、提早訂飯店。今年高雄跨年的演出陣容是「流量密碼」大集合。成軍剛滿四週年的超人氣男團 Ozone，今年憑藉回歸單曲〈Self!shhh〉褪去過往的青春少年感，正式邁向成熟、性感且帶有危險系魅力的全新里程碑。為了這次的高雄跨年表演，Ozone特別準備獨家「高雄限定特別組曲」，勢必在現場掀起瘋狂尖叫聲。台灣指標級女團 HUR+ 則以鮮明的侵略式曲風、高水準的歌唱與饒舌實力加入戰局。今年推出「9 of 9：ARCANA」企劃的她們，透過個人單曲展現不同的音樂性格，其中成員 C.Holly 更跨國攜手韓國知名 DJ SODA，展現強大的音樂能量。連續兩屆扛下金鐘獎星光大道主持大樑的木木 林葦妮，憑藉超強口條與穩健台風大獲好評，更被網友盛讚是「主持＋口條天才」，堪稱新生代最具潛力與爆發力的主持新秀！去年木木陪伴高雄觀眾一同倒數，展現扎實的大型活動控場實力，今年二度回歸熟悉的港都主場，她將發揮靈活的主持功力，從嘉賓精彩串場、掌控晚會節奏到迎向 2027 年的倒數關鍵時刻，帶領全場觀眾一路嗨翻、絕無冷場！過去在跨年晚會多以歌手身分參與演出，今年憑《百分之一相對論 第一季》獲金鐘綜藝節目獎入圍肯定的全能男神黃偉晉，首度接下跨年晚會主持棒！從台上飆唱的表演者變身駕馭全場節奏的「掌舵手」，黃偉晉坦言心情既興奮又期待：「以前來跨年都是專心把歌唱好、表演完就收工，這次要全程陪伴大家嗨到最後，是完全不同的挑戰！」他預告將把私下拿手的幽默反應與機智笑點搬上檯面，打造最歡樂的歲末派對。「2027雄嗨趴」繼首波由「雙金高雄囝仔」孫淑媚及許富凱霸氣坐鎮，今日再解鎖當紅卡司Ozone、HUR+與黃金主持陣容黃偉晉、木木 林葦妮！12月31日邀請粉絲揪好友、帶家人相聚高雄夢時代，為喜愛的藝人熱情應援，在音樂與倒數聲中迎向嶄新一年。更多跨年晚會資訊請持續鎖定高雄市政府官方臉書及LINE官方帳號。