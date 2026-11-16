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隱瞞PC需求疲弱？英特爾遭股東集體提告

財測不如預期 股價一天慘跌28.6%

營運惡化期間仍募資230億美元 股東質疑誤導投資人

股價距高點腰斬 英特爾尚未回應

美國晶片大廠英特爾（Intel）遭股東提起集體訴訟，指控公司未及時揭露個人電腦（PC）市場長期低迷及庫存過剩對營收的衝擊，涉嫌誤導投資人。英特爾10月底公布不如預期的財測後，股價單日重挫28.6%，市值蒸發約1400億美元（約新台幣4.5兆元）。股東更質疑，公司在營運前景惡化期間，仍以每股95美元價格籌資230億美元，要求英特爾及高階主管承擔賠償責任。根據《路透社》報導，由美國密西根州南田市消防與警察退休基金（City of Southfield Fire and Police Retirement System）領頭的股東團體，上週五（13日）向加州聖荷西聯邦法院提出集體訴訟。原告指控，英特爾未及時向市場揭露PC銷售放緩及庫存過剩的嚴重程度，導致投資人無法充分評估公司營收面臨的風險。股東認為，儘管人工智慧（AI）熱潮帶動資料中心建設及晶片需求，但相關成長效益仍不足以抵銷英特爾PC業務面臨的壓力。訴訟涵蓋2026年7月23日至10月29日期間持有英特爾股票的投資人，要求公司支付尚未確定金額的損害賠償。英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）及財務長辛斯納（David Zinsner）也被列為被告。英特爾10月29日公布第四季財測，預估營收及獲利均低於市場預期，並警告PC市場低迷情況可能持續。消息公布後，英特爾股價於10月30日暴跌28.6%，單日市值蒸發約1400億美元。陳立武當時向分析師坦言，公司面臨製造供應短缺、前所未見的記憶體供應緊縮，以及PC需求疲弱等問題，對營運表現感到失望。他強調，公司必須迅速採取行動，解決相關挑戰。報導指出，記憶體價格上漲推高PC售價，進一步抑制消費需求；另一方面，供應鏈問題也限制英特爾把握AI資料中心晶片商機的能力。這起訴訟另一項爭議，在於英特爾今年8月中旬進行的大規模股票發行。原告指出，英特爾當時正處於表現不佳的第三季中段，卻仍以每股95美元出售股票，籌得約230億美元。股東認為，公司在募資時已有動機及機會隱瞞不利營運資訊，涉嫌讓投資人在未充分掌握風險的情況下投入資金。這筆資金原本是為了支持英特爾擴大晶圓代工業務，也是陳立武推動公司轉型的重要策略之一。不過，相關指控目前仍屬原告主張，法院尚未認定英特爾或其高階主管涉及證券詐欺。截至上週五收盤，英特爾股價報59.66美元，較6月30日創下的142.35美元近期高點下跌約58%。儘管股價大幅回落，英特爾今年以來截至週五仍累計上漲約62%。對於股東提起的集體訴訟，英特爾截至週日尚未立即回應《路透社》的置評請求。