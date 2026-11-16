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土耳其雙部長交流

煅燒黏土技術從非洲導入歐洲

聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（COP31）今年在土耳其舉辦，而台泥子公司OYAK Cement是最大水泥生產商，台泥攜手歐洲水泥子公司Cimpor及其OYAK Cement在論壇期間舉辦7場論壇；台泥董事長張安平與總經理程耀輝日前相繼登台分享。台泥預計再把煅燒黏土技術從非洲導入歐洲 ，年產能估達150萬噸，可減少每年最高約120萬噸二氧化碳排放。論壇議題涵蓋低碳建材、氣候韌性、自然復育、碳定價與轉型融資、人工智慧、新材料及重工業電氣化。除分享產業轉型經驗，程耀輝也拜會土耳其能源暨自然資源部長Alparslan Bayraktar進行交流，土耳其工業暨科技部長Mehmet Fatih Kacır則參訪台泥於COP31的展區，了解3D建築列印技術應用於土耳其Hatay震災重建的計畫，以及能源儲存與煅燒黏土等低碳技術。程耀輝在「碳有價，誰為轉型融資？」論壇指出，隨著歐盟排放交易制度（EU ETS）免費配額逐步退場及碳邊境調整機制（CBAM）推進，企業面臨日益明確的碳成本，但全球碳定價與轉型融資制度卻未同步發展。碳定價本身不會自動帶來減碳投資，國際社會必須建立可預測的政策、可靠的排放查證及合理的融資與風險分擔機制，才能避免碳排放移轉，真正推動產業低碳轉型。論壇中也包含世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）、歐洲復興開發銀行等機構代表。程耀輝喊話，當企業無法以合理成本取得減碳投資所需資金，生產與投資可能轉向碳成本較低的地區，使碳排放只是移轉而非真正減少。台泥也於COP31展現煅燒黏土的工業化成果。煅燒黏土是目前全球水泥產業積極發展的減碳技術之一，透過取代部分高碳排的水泥熟料，降低水泥生產過程的碳排放。Cimpor已將非洲象牙海岸、喀麥隆及迦納的煅燒黏土工業化經驗導入葡萄牙，預計今年底在非洲及歐洲的煅燒黏土年產能將達150萬噸，可支援每年約500萬噸低碳混合水泥生產，估計每年最高可減少約120萬噸二氧化碳排放。