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台北股市今（16）日賣壓持續擴大！加權指數以43512.42點開出，開盤即為盤中最高點，隨後賣壓湧現、指數一路走低，盤中最低下探41802.21點，高低震盪達1,711.29點。截至上午11時30分，加權指數來到41922.12點，下跌1753點，跌幅達4.01%，失守4.2萬點大關，成交金額達5371.43億元。高價股同步承壓，創意上周五（13日）股價超越川湖（2059）正式登上台股股后，今日跌幅9.99%逼近跌停，股王信驊（5274）則在盤中跌至跌停價。權值股早盤同步走弱，台積電早盤最低下跌40元至2310元，跌幅1.70%；聯發科下跌215元至3905元，跌幅5.22%；盤面高價股成為賣壓重心，股王信驊（5274）於今日上午10時31分跌停，跌停價1萬800元，下跌1200元ASIC族群指標創意（3443）早盤一度摜至跌停，散熱股健策（3653）也曾跌停，高價股走弱，反映市場賣壓不只集中在單一個股；成交方面，市場成交金額達5,728.56億元，反映上午交易熱度。後續仍須觀察成交金額是否持續增加，以及市場是否出現較明顯的承接買盤。美股方面，美東時間上週五（13日）收盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲50.46點，收在52,347.55點，漲幅0.10%；標普500指數下跌30.73點，收在7,561.67點，跌幅0.40%；那斯達克指數下跌229.82點，收在25,136.27點，跌幅0.91%。