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兒科住院醫師一招已8人 兒科主治留下11人

少子化衝擊兒科，全國兒科醫師人力持續短缺，而作為龍頭的台大醫院，台大兒童醫院院長李旺祚提到，有感受到近年兒科、住院醫師都慢慢回溫，今年名額約12個，目前一招已來8人，且以兒科主治醫師來說，今年台大醫院值班型、住院型主治醫師等，總計留下11位，可說是全台最多。李旺祚今（16）日出席台大醫院「家庭資源中心」煥新啟用典禮。被問到台大醫院兒科醫師住院醫師招募情況，他表示，可以感覺到近年兒科慢慢回溫，許多年輕醫師看過媒體報導，也大概知道在這樣的環境下，未來可能會面對的問題。李旺祚說，非常高興這些仍願意選擇來到兒科的年輕醫師，對兒科是真正產生興趣，近兩年住院醫師招收情形有慢慢回溫，「今年說不定有機會滿招。」他透露，今年兒科住院醫師預計招收12人、目前一招已有8人。另外，在兒科主治醫師方面，今年留在台大兒科的總計11人，李旺祚表示，應該可說是全台最多，且台大醫院利用了相當多的資源，盼讓更多年輕人可以留在醫學中心服務兒童，因為我們需要把每個小朋友照顧到最好。同時，李旺祚也強調，急重難罕之中，以「重難罕」來說，必須中心化，但急症和預防醫學則要普及化，讓更多中小型醫院一起繼續照顧孩童。