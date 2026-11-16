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▲高醫岡山醫院達文西手術累積突破100例。（圖／高醫岡山醫院提供）

隨著精準微創醫療持續發展，高醫岡山醫院自導入達文西機器手臂手術以來，目前包括泌尿科、大腸直腸外科、胸腔外科、耳鼻喉科、一般及消化系外科及婦產科等六大專科已共同完成超過100例達文西手術。值得一提的是，其中大部分是癌症患者，借助達文西手術能降低出血量，縮短恢復期，減少併發症，讓癌症患者能盡快恢復正常生活。高醫岡山醫院副院長李經家教授是南台灣泌尿科達文西手術的先驅，個人累積達文西手術經驗於今年已突破500例，副院長李經家表示，達文西手術真正的優勢，不僅在於傷口較小，更重要的是能協助醫師完成手術中難度較高的精細操作與縫合。以攝護腺癌手術為例，由於攝護腺位於骨盆腔深處，周邊鄰近膀胱、直腸、尿道及相關神經血管組織，成功的手術不但需完整切除病灶，也需精細保護周邊器官，善用科技達到人機合體，確保雙贏。高醫岡山醫院指出，72歲張先生是腎臟癌及攝護腺癌患者，先前曾在他院接受過傳統腹腔手術，大量失血，術後身體虛弱，疼痛劇烈，轉至高醫岡山醫院泌尿科就診後，在錢祖明醫師建議下採用達文西機器手臂進行手術手術，分別於今年5月及8月完成腎臟及攝護腺癌達文西腫瘤切除，儘管短時間內接連接受兩次手術，術後恢復情況良好，重新找回日常生活的活力。高醫岡山醫院表示，未來醫院將持續精進微創手術技術與跨專科合作，以患者需求為核心，讓精準醫療不僅追求疾病治癒，更兼顧生活品質，成為北高雄民眾健康的重要後盾。