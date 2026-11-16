中央氣象署科長林伯東表示，周三（11月18日）新一波偏強冷空氣南下，北部、東半部降雨增加，周四至周六（11月19日至11月21日）北台灣早晚低溫恐下探13度，降幅達4至7度，南部、台東也將降至16至20度，3500公尺以上高山更有降雪機會，是否達大陸冷氣團等級仍待觀察，提醒民眾留意氣溫變化。

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林伯東指出，今（16）日清晨台東東河17度、新竹關西17.9度，新北石門、花蓮壽豐、桃園楊梅也都只有18度，今天白天北部高溫24度，感受依舊偏涼，桃園以南及花東高溫26至28度，明（17）日東北風減弱，西半部白天28至30度，東半部26至28度。

▲今天東北風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部降雨，花東也有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天東北風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部降雨，花東也有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
北台灣低溫探13度　高山有望降雪

林伯東說明，周三將有新一波偏強的冷空氣抵達台灣，強度暫定是「東北季風」等級，各地氣溫會逐漸下滑，周四至周六，北台灣早晚低溫下探13度，降溫幅度來到4至7度，南部、台東也只有16至20度，台灣3500公尺以上高山有降雪機率，是否達到「大陸冷氣團」等級還需觀察。

未來一周降雨方面，今天東北風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部降雨，花東也有零星降雨。今晚至明天北台灣降雨趨緩，周三至周四東北風增強、水氣變多，北部、東半部降雨明顯，中南部山區有零星降雨，周五至周六轉吹東風，降雨趨緩，環境乾冷為主。

▲周四至周六，北台灣早晚低溫下探13度，降溫幅度來到4至7度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周四至周六，北台灣早晚低溫下探13度，降溫幅度來到4至7度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周三至周四東北風增強、水氣變多，北部、東半部降雨明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周三至周四東北風增強、水氣變多，北部、東半部降雨明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。