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新北市長公辦電視政見發表會13日登場，李四川與民進黨蘇巧慧、無黨籍蘇輝湟就都更、交通和敬老卡等議題交鋒。有網友看完後直呼，原以為蘇巧慧會占上風，沒想到李四川「深藏不露」，決定支持「川伯」。愛莉莎莎也現身留言區，直接寫下：「看完我也支持了！」引起討論。有網友在Threads發文，說自己原本以為蘇巧慧會「電爆」李四川，看完卻對李四川的表現改觀，直呼「這次支持川伯」。愛莉莎莎在這則貼文下回覆「看完我也支持了！」引來其他網友留言，有人驚訝她直接表態，也有人稱讚她敢公開說出自己的選擇。至於是哪一段交鋒或哪項政見讓她印象最深，她並未在留言中細說。這場政見發表會採辯論形式，老屋更新和雙北交通都是焦點。李四川提出成立委員會推動「防災型都更」，透過增加容積加速老屋重建；他也拿過去的工程經驗強調執行力，稱對手在新北各區掛了上千面競選看板，他則參與建設上千條道路和橋梁。談到長者福利，他主張讓敬老卡點數可以兌現。蘇巧慧則承諾上任百日內成立都更局，並提出改善交通、增加敬老卡點數等政見，強調新北各區都要兼顧。無黨籍候選人蘇輝湟則把重點放在住戶同意，主張沒有全體住戶同意，就不該強制推動都更。三人都談到老屋怎麼更新，開出的做法各不相同。