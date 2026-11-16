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▲警方依法沒入車輛。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市前鎮警分局13日清晨獲報，有1名女騎士騎乘無牌機車闖紅燈，巡邏員警依報案人提供的特徵搜尋於一心路與林森路口尋獲該車，並持續查找駕駛，發現42歲黃姓女子正在一旁小吃店內用餐，遂上前查證。鍥而不捨查出她是10年內第3次毒駕累犯，警方除依法送辦外，也將依各項違反道交條例合計最高可處新臺幣34萬1,400元罰鍰，車輛並依法沒入。前鎮分局復興路派出所員警於115年11月13日凌晨執行巡邏勤務，接獲110通報有無牌機車闖紅燈行駛，立即依報案人提供的特徵搜尋，於1時16分許在一心路與林森路口尋獲該車，並持續查找駕駛，發現42歲黃姓女子正在一旁小吃店內用餐，遂上前查證。黃女面對詢問答非所問，仍持續用餐，且情緒激動、消極不配合，員警研判疑有施用毒品情事。警方未因查證受阻而放棄，冷靜查核報案人提供的行車紀錄器影像，並調閱周邊監視器交叉比對，確認黃女即為駕駛，且有行車不穩情形，依法帶返所釐清，展現維護治安的執法專業。警方經黃女同意後實施毒品唾液快篩，結果呈現甲基安非他命陽性反應。全案調查完畢將依涉嫌觸犯《刑法》公共危險及《毒品危害防制條例》等罪嫌，函送高雄地方檢察署偵辦。警方另針對黃女交通違規行為依法舉發。「已領有號牌而未懸掛」，最高可處新臺幣3萬6千元罰鍰；「闖紅燈」最高可處5,400元罰鍰；另黃女涉及十年內第三次「毒駕」按前次罰鍰金額加罰9萬元，計最高可裁處30萬元罰鍰，以上各項違規合計最高可處新臺幣34萬1,400元罰鍰，車輛並依法沒入。前鎮分局分局長黃元民強調，警方不因消極不配合而停止查證，必以鍥而不捨的態度、嚴謹專業的蒐證，追查違法到底。對毒駕及重大交通違規絕不寬貸，全力守護市民安全與交通秩序。