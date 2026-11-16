台灣高鐵新世代列車N700ST，今（16）日凌晨首度在左營—嘉義路段進行正線測試，車行時速達170公里，順利完成階段性目標！首批新車將在明年7月1日投入營運，全數12組列車將在2028年9月全數上線，加上現有34組合計規模達到46組列車，尖峰時段運能可提升25%。
台灣高鐵公司指出，新車正線測試的目的不僅為驗證列車性能，更是測試列車與軌道及電車線之間整合度的重要里程碑。首組N700ST列車，自今年8月15日運抵台灣後，在台日雙方工程人員持續不懈的努力下，正逐步完成各項檢測，並首度在正線採階段提速方式依序完成時速40公里、70公里、120公里，最後達到時速170公里的預訂目標，後續相關測試工作將持續按照計劃時程進行。
台灣高鐵首組Ｎ700ST新世代列車上線前需通過69項安全與設備測試，作為新車型導入及驗證的基礎，包括：特高壓測試、電池迴路、列車無線電、主電壓系統、駕駛控制系統、煞車系統、車載電腦及列車自動控制系統、車門系統、車重測量、車底設備系統、駕駛室輔助設備，以及廁所、空調系統等旅客服務設備，並在廠區內完成低速運轉測試。
各階段的試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下，漸次增加各功能項目及測試速度，直到高鐵列車所有系統功能都符合安全營運的規範。
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