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台股今（16）日面臨沈重賣壓，盤中跌勢一路擴大，盤中最低下探至41,802點，較前一交易日收盤下跌1,873.12點，跌破4萬2000點大關，創下史上第8大盤中跌點紀錄；中央銀行總裁楊金龍上午赴立法院財政委員會備詢時直言，黃仁勳事件短期內將對市場造成亂流，而且影響範圍大，後續仍須觀察輝達新任執行長上任後的經營方向及市場反應。回顧台股歷史盤中跌點，這次下跌1,873.12點，已超越2024年8月5日的1,854.59點，依1999年以來的歷史紀錄排序，躍居第8大盤中跌點。不過，史上最大盤中跌點仍是今年11月6日的3,737.67點，當天台股最低下探37,837.05點，與今天的跌勢仍有明顯差距。針對黃仁勳辭任輝達執行長引發的市場震盪，中央銀行總裁楊金龍日前赴立法院財政委員會報告時表示，黃仁勳事件是「短期亂流」，而且影響很大，後續仍須等待新任執行長人選出爐，以及企業經營策略逐漸明朗，才能進一步判斷影響。楊金龍指出，目前市場對事件有不同說法，情況仍相當混沌。至於台灣AI產業是否受到衝擊，他強調，台灣不只在輝達供應鏈扮演重要角色，也在超微（AMD）、Google等科技企業供應鏈中占有重要地位，台灣AI產業的供應鏈角色毋庸置疑。外界也關注輝達在台灣北投士林科技園區（北士科）的海外總部投資計畫是否受到影響。楊金龍表示，企業契約訂定後，通常很少改變，後續仍須觀察實際發展。