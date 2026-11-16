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根據道奇隊媒《Dodgers Nation》報導，今年球季結束後正式退休的洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas），在卸下球員身分後，道奇球團已經火速替他安插全新職位。總經理戈姆斯（Brandon Gomes）賦予了他一個相當特別的頭銜：「超級特別助理」。對此，老隊友蒙西（Max Muncy）直言他一定能成為一個大聯盟的總教練。雖然具體的日常職責仍在規劃中，但羅哈斯已經用行動證明自己對培育年輕世代的熱情。剛結束球員生涯的他，第一步便馬不停蹄地前往亞利桑那秋季聯盟（AFL），親自進駐道奇等球隊共同派遣的格倫代爾沙漠之犬教練團，以教練身分坐鎮板凳席，全心投入球員的指導工作。道奇總經理戈姆斯對羅哈斯的積極態度給予極高評價：「他在秋季聯賽中與年輕選手們互動的身影真的令人印象深刻。明明才剛結束球員生涯，卻能立刻融入選手群體、展現無私的奉獻精神。這正是我們高度肯定羅哈斯的原因。」對於羅哈斯的華麗轉身，昔日隊友蒙西（Max Muncy）受訪時更是大力讚賞，直言羅哈斯未來絕對能成為一名優秀的總教練：「毫無疑問，他一定會成為一位出色的教練。過去這段時間，他開始深入觀察羅伯斯（Dave Roberts）是如何帶領球隊運作，並且會提出許多很有深度的問題。憑他的球商與領導力，未來重返大聯盟教練席、甚至成為傑出的總教練絕對指日可待。」《Dodgers Nation》在報導中總結道，羅哈斯在退休後正一步一腳印地朝著夢想邁進，對於渴望未來站上大聯盟總教練大位的他而言，這場無縫接軌的教練初體驗，或許預示著他穿上球衣重返大聯盟的日子已經不遠了。