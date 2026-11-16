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13人角逐市長寶座 最高票仍無法當選

睽違23年再度重選 最晚明年1月19日投票

最高票候選人坦言遺憾 是否再參選仍待決定

日本福岡市長選舉出現罕見結果！15日舉行的市長選舉共有13名新人角逐，創下日本政令指定都市市長選舉最多候選人紀錄，然而開票結果出爐後，竟沒有任何候選人取得當選所需的25%有效選票。即使得票最高的前眾議員稻富修二拿下13萬7667票，仍無法當選，福岡市將依法重新舉行選舉，成為繼2003年札幌市長選舉後，睽違23年再度發生的政令指定都市市長重選案例。綜合日本NHK、TBS等日媒報導，本次福岡市長選舉因原任市長任期屆滿，且已連任4屆的現任市長未尋求連任，吸引創紀錄的13名新人投入選戰，競爭相當激烈。根據開票結果，無黨籍候選人、前眾議員稻富修二以13萬7667票排名第一，其次為新村優的9萬3824票，以及森健太郎的9萬3206票，其餘10名候選人得票數則落在3665票至7萬1964票之間。不過，依據日本《公職選舉法》，地方首長選舉除了比較候選人得票高低，還設有「法定得票數」門檻，候選人必須取得有效選票總數至少四分之一，也就是25%，才能正式當選。這次福岡市長選舉共有59萬2723張有效選票，當選門檻約為14萬8181票，稻富修二雖然拿下最多選票，仍比門檻少了約1萬票，導致13名候選人全部無法當選。值得注意的是，本次選舉投票率達45.58%，較4年前的34.31%上升11.27個百分點，儘管選民投票意願提高，選票卻因候選人眾多而分散，最終出現無人達標的罕見情況。依照日本法律規定，若所有候選人都未達法定得票門檻，選舉管理委員會須公告無人當選，並依法辦理重新選舉。福岡市選舉管理委員會將先進行選舉結果確認，若在為期2週的異議申訴期間內沒有收到異議，便須在期限內重新舉行選舉。依目前時程推算，若11月底前沒有提出異議，福岡市最晚須於2027年1月19日前完成重選。有關係人士透露，將會於明年1月3日進行選舉告示，並在1月17日投開票。日本總務省指出，過去地方首長選舉因候選人未達法定得票門檻而重新選舉，共發生過7次，最近一次是2022年東京都品川區長選舉。至於政令指定都市的市長選舉，過去僅2003年札幌市發生相同情況，福岡市這次將成為第2例。面對無人當選的結果，稻富修二接受媒體訪問時表示，雖然獲得最多選票，但仍未達法定門檻，必須嚴肅看待這項結果。至於是否投入下一次選舉，他表示，將先分析得票情況，再與支持者充分討論後作出決定。據規定，重新選舉並不限制原本的候選人再次參選，但參選者仍須重新繳納240萬日圓的保證金。