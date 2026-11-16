韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年再度來台開唱！RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook將於11月19日（四）、21日（六）、22日（日），在高雄世運主場館舉辦《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》，3場演唱會皆於晚間7點開唱。主辦單位已公布完整入場須知，包含VIP報到、彩排入場、一般觀眾進場時間，以及各票區8個入口、周邊商品販售與禁止攜帶物品等規定。《NOWNEWS今日新聞》整理成懶人包，讓ARMY（粉絲名）出發前一次掌握，避免走錯入口或攜帶違規物品，耽誤進場時間。
BTS高雄演唱會時間、地點
演出日期：2026年11月19日（四）
2026年11月21日（六）
2026年11月22日（日）
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
開唱時間：19:00（三天都一樣）
BTS高雄演唱會入場時間表
BTS高雄演唱會各區入口位置
BTS高雄演唱會各攤位時間
BTS高雄演唱會禁止攜帶物品
包包、行李：
超過37×25×11.5公分的包包、任何形式的行李箱
專業攝影器材：
單眼相機、攝影機、無人機、GoPro、平板、外接鏡頭、腳架、自拍棒、穩定器等
直播設備：
直播、專業錄影錄音及商業用途設備
容器：
玻璃瓶、金屬容器、玻璃杯、金屬杯、瓶、盒
易燃物品：
打火機、香水、加壓噴霧、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油
危險物品：
武器、雷射筆、尖銳物品、違禁藥品
配件工具：
鐵鍊、手指虎、金屬條、鉚釘皮帶
食物及其他：
寵物、植物、蔬菜、水果、生鮮食品
座椅：
板凳、折疊椅等任何形式的椅子
應援物品：
超過A3尺寸的海報、標語，LED燈牌、氣球、哨子及未經授權的應援物
其他：
雨傘、投擲或發射物品、任何具有噴射功能的物品
⚠️另外，場內禁止使用閃光燈，也不得攜帶政治宣傳相關物品，或在場館及周邊進行政治宣傳活動。
BTS高雄演唱會下雨怎麼辦？可以帶傘嗎？
折疊傘可以攜帶入場，但禁止在場內使用，若演出當天下雨，建議粉絲自行準備雨衣。長柄雨傘則屬於禁止攜帶物品，不能帶進場館。
BTS高雄演唱會交通管制時間
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演出日期：2026年11月19日（四）
2026年11月21日（六）
2026年11月22日（日）
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
開唱時間：19:00（三天都一樣）
BTS高雄演唱會入場時間表
|時間
|活動內容
|10:00
|VIP官方周邊商品開賣
|11:00
|VIP開始報到
|12:00
|一般官方周邊商品開賣
|14:30
|VIP觀看彩排入場
|16:00
|SOUND CHECK彩排開始
|16:30
|一般觀眾開放入場
|票券區域
|8大指定入口
|VIP SOUND CHECK
|E門、F門、G門、H車道
|平面特區A.R.M.Y
|D車道、F車道、H車道
|1樓、2樓看台區A、B、C、D、E、F、G、H、I、V
|C門、D門、E門、F門、G門
|攤位
|開放時間
|Weverse現場領取處
|10:00～18:00
|票務櫃台
|11:00起
|服務台
|11:00起
|ARMY ZONE
|11:00～17:00
|餐飲攤位
|12:00起
包包、行李：
超過37×25×11.5公分的包包、任何形式的行李箱
專業攝影器材：
單眼相機、攝影機、無人機、GoPro、平板、外接鏡頭、腳架、自拍棒、穩定器等
直播設備：
直播、專業錄影錄音及商業用途設備
容器：
玻璃瓶、金屬容器、玻璃杯、金屬杯、瓶、盒
易燃物品：
打火機、香水、加壓噴霧、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油
危險物品：
武器、雷射筆、尖銳物品、違禁藥品
配件工具：
鐵鍊、手指虎、金屬條、鉚釘皮帶
食物及其他：
寵物、植物、蔬菜、水果、生鮮食品
座椅：
板凳、折疊椅等任何形式的椅子
應援物品：
超過A3尺寸的海報、標語，LED燈牌、氣球、哨子及未經授權的應援物
其他：
雨傘、投擲或發射物品、任何具有噴射功能的物品
⚠️另外，場內禁止使用閃光燈，也不得攜帶政治宣傳相關物品，或在場館及周邊進行政治宣傳活動。
BTS高雄演唱會下雨怎麼辦？可以帶傘嗎？
折疊傘可以攜帶入場，但禁止在場內使用，若演出當天下雨，建議粉絲自行準備雨衣。長柄雨傘則屬於禁止攜帶物品，不能帶進場館。
BTS高雄演唱會交通管制時間
|日期
|道路管制時間
|11月19日（四）
|08:00～24:00
|11月21日（六）
|08:00～24:00
|11月22日（日）
|08:00～24:00