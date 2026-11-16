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▲BTS高雄世運各區攤販、入口標示圖。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

BTS高雄演唱會時間、地點

BTS高雄演唱會入場時間表

時間 活動內容 10:00 VIP官方周邊商品開賣 11:00 VIP開始報到 12:00 一般官方周邊商品開賣 14:30 VIP觀看彩排入場 16:00 SOUND CHECK彩排開始 16:30 一般觀眾開放入場

BTS高雄演唱會各區入口位置

票券區域 8大指定入口 VIP SOUND CHECK E門、F門、G門、H車道 平面特區A.R.M.Y D車道、F車道、H車道 1樓、2樓看台區A、B、C、D、E、F、G、H、I、V C門、D門、E門、F門、G門

BTS高雄演唱會各攤位時間

攤位 開放時間 Weverse現場領取處 10:00～18:00 票務櫃台 11:00起 服務台 11:00起 ARMY ZONE 11:00～17:00 餐飲攤位 12:00起

BTS高雄演唱會禁止攜帶物品

BTS高雄演唱會下雨怎麼辦？可以帶傘嗎？

BTS高雄演唱會交通管制時間

日期 道路管制時間 11月19日（四） 08:00～24:00 11月21日（六） 08:00～24:00 11月22日（日） 08:00～24:00

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年再度來台開唱！RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook將於11月19日（四）、21日（六）、22日（日），在高雄世運主場館舉辦《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》，3場演唱會皆於晚間7點開唱。主辦單位已公布完整入場須知，包含VIP報到、彩排入場、一般觀眾進場時間，以及各票區8個入口、周邊商品販售與禁止攜帶物品等規定。《NOWNEWS今日新聞》整理成懶人包，讓ARMY（粉絲名）出發前一次掌握，避免走錯入口或攜帶違規物品，耽誤進場時間。演出日期：2026年11月19日（四）2026年11月21日（六）2026年11月22日（日）演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）開唱時間：19:00（三天都一樣）包包、行李：超過37×25×11.5公分的包包、任何形式的行李箱專業攝影器材：單眼相機、攝影機、無人機、GoPro、平板、外接鏡頭、腳架、自拍棒、穩定器等直播設備：直播、專業錄影錄音及商業用途設備容器：玻璃瓶、金屬容器、玻璃杯、金屬杯、瓶、盒易燃物品：打火機、香水、加壓噴霧、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油危險物品：武器、雷射筆、尖銳物品、違禁藥品配件工具：鐵鍊、手指虎、金屬條、鉚釘皮帶食物及其他：寵物、植物、蔬菜、水果、生鮮食品座椅：板凳、折疊椅等任何形式的椅子應援物品：超過A3尺寸的海報、標語，LED燈牌、氣球、哨子及未經授權的應援物其他：雨傘、投擲或發射物品、任何具有噴射功能的物品折疊傘可以攜帶入場，但禁止在場內使用，若演出當天下雨，建議粉絲自行準備雨衣。長柄雨傘則屬於禁止攜帶物品，不能帶進場館。