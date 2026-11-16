當夜幕降臨，百年林園換上不同於白天的光影面貌，一場穿梭古今的夜間旅程正式展開！國定古蹟林本源園邸夜間光雕展演今年以「幻旅林園」為主題，透過光影藝術、裝置藝術與表演，營造不同於日間參觀的夜間體驗。新北市副祕書長朱惕之（14）日出席「幻旅林園」開幕式，活動自11月14日至12月13日，每周六、日晚間6點至9點限定開放，夜間免票入園，邀請民眾走進百年林園，探索古蹟與光影交織的夜間秘境。
開幕首日邀請新北市傑出演藝團隊「水影舞集」帶來精彩演出，以流動的肢體語彙呼應光線在古蹟建築間流轉，象徵沉澱於園林中的歷史記憶重新被喚醒。朱惕之表示，林本源園邸光影藝術活動已成為重要的文化品牌之一，歷年持續透過光雕展演，讓民眾看見林園多元的文化魅力。今年以「幻旅林園」為主題，呼應新北歡樂耶誕城「旅行」概念，將林園化身為夜間探索的文化場域，讓民眾透過行走、觀看與體驗，在百年古蹟與光影藝術交織之間，展開一場屬於自己的林園之旅。
「幻旅林園」活動亮點包括以榕蔭大池假山作為天然舞台的光影藝術，將林園建築、庭園元素與四季變化融入光影展演，呈現古蹟場域中的夜間光影之美；裝置藝術則邀請藝術家吳聯吟及「小聲回收」團隊進駐園區，吳聯吟以鐵件、格柵結合林園漏窗，呈現傳統建築元素與當代藝術的跨域融合；「小聲回收」則運用夜光熱縮片，將作品自然融入孔雀亭及周邊灌木叢之間，隨著夜色與光影變化，呈現林園夜間流動、搖曳的另一種樣貌。
11月14日至12月13日連續五個週末活動，除了光影藝術及表演展演，更結合裝置藝術與多元遊園體驗，打造豐富的夜間藝術場景。11月15日（日）、11月21日（六）、11月28日（六）、12月5日（六）及12月12日（六）分別邀請離譜樂團、紅瓦舞蹈藝術中心、隨心所欲樂團、優尼克當代馬戲團等新北市傑出表演團隊及優秀表演者帶來精彩演出。並推出工作坊體驗、夜間導覽及夜間遊園闖關等限定活動，邀請民眾透過行走、互動與探索，發現百年古蹟在夜晚所展現的不同風貌。
「幻旅林園」活動自11月14日至12月13日，每周六、日晚間6點至9點限定開放，活動期間夜間免票入園，為維護古蹟場域安全品質及參觀，將視現場人潮狀況機動實施入園管制，請民眾配合現場工作人員引導。邀請民眾放慢腳步、循著光影行旅林園，在亭臺樓閣與庭園景致之間探索古蹟光影秘境。詳細活動資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站(https://www.linfamily.ntpc.gov.tw/)查詢。
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「幻旅林園」活動自11月14日至12月13日，每周六、日晚間6點至9點限定開放，活動期間夜間免票入園，為維護古蹟場域安全品質及參觀，將視現場人潮狀況機動實施入園管制，請民眾配合現場工作人員引導。邀請民眾放慢腳步、循著光影行旅林園，在亭臺樓閣與庭園景致之間探索古蹟光影秘境。詳細活動資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站(https://www.linfamily.ntpc.gov.tw/)查詢。