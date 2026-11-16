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雙手機併排可無縫拼接

北北基桃四將20日合體 赴南投、台中助陣造勢

賴清德、蔡英文、蕭美琴分進合擊！

▲選前黃金週，民進黨全台各地活動總表。（圖／翻攝民進黨IG）

選戰進入倒數，本週末進入選前黃金週，民進黨今（16）日召開「洋流慧聚雙北CF公布暨黃金週活動」記者會，公布台北市長候選人沈伯洋與新北市長候選人蘇巧慧合體拍攝的競選廣告《洋流慧聚 雙北雙贏》，並宣布這週五20日啟動「洋流慧聚、杰伴童行」北北基桃候選人前進中台灣大串聯活動，以及選前黃金週全台大型造勢活動，呼籲支持者在11月28日出門投票。吳崢表示，距離11月28日投票日已不到兩週，民進黨在全國各地皆已進入最後衝刺階段。雙北二都是此次選戰的重中之重，民進黨特別在選前黃金週推出《洋流慧聚 雙北雙贏》廣告影片，希望讓雙北市民看見沈伯洋與蘇巧慧專業、智慧、溫柔與勇氣的一面。影片目前已於民進黨官方社群平台，以及沈伯洋、蘇巧慧兩人的個人社群同步上架，邀請支持者協助分享擴散。林楚茵指出，20年前，沈伯洋與蘇巧慧在海外求學時相識，之後各自在不同領域努力打拚，如今兩人再次攜手，要帶領台北、新北一起邁向新時代。林楚茵進一步說明，製作團隊設計了「彩蛋巧思」，除了兩人合體的橫式完整版正片外，團隊也分別剪輯了沈伯洋（台北版）與蘇巧慧（新北版）兩支單人直式影片。只要民眾各自用手機播放不同版本，並將兩支手機併排，畫面就會無縫拼接成兩人合體的完整影片。她表示，這項設計象徵台北與新北兩座城市各有特色、彼此保有主體性，卻又緊密相連、相互合作，共同邁向新時代。針對選前黃金週造勢規劃，吳崢說明，11月20日（週五）將啟動「洋流慧聚、杰伴童行」中台灣串聯行動。當天下午將先由沈伯洋陪同台中市長候選人何欣純在台中市區車隊掃街；隨後，集結北北基桃四位候選人——童子瑋、沈伯洋、蘇巧慧及黃世杰，先後前往南投與台中舉辦大型造勢晚會，為南投縣長候選人温世政及台中市長候選人何欣純助選站台。兩場晚會將邀請董事長樂團吉董、農村武裝青年與金曲樂團滅火器演出，黨主席賴清德也將親臨兩場晚會推薦助講。最後，林楚茵表示，除了11月20日的中台灣串聯外，11月21日與22日週末兩天，民進黨已規劃於全台各縣市舉辦至少14場造勢活動，詳細場次及資訊將陸續於民進黨及候選人官方網站公布。包括賴清德總統、蕭美琴副總統、蔡英文前總統以及行政院長卓榮泰也將分進合擊，前往各縣市為候選人助選。她呼籲支持者踴躍參與造勢活動，在最後兩週全力催票、固票、拉票，並在11月28日回家投票、出門投票。