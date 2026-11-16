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▲輝達（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情和間諜疑雲辭職，風波還在延燒，但美國政府的 AI 戰略照樣推進。《華爾街日報》引述知情人士報導，川普政府預計在一週內公布 AI「國家隊」名單，輝達、亞馬遜、微軟、OpenAI 和 Anthropic 等超過 24 家企業都將入選，美國政府會協助它們搶攻海外市場，對抗中國的 AI 技術。這次所謂的「AI 國家隊」，源自川普 2025 年 7 月 23 日簽署的第 14320 號行政命令「推動美國 AI 技術堆疊出口」，並由此成立「美國 AI 出口計畫」（American AI Exports Program）。所謂「國家隊」，並不是政府收編或接管企業。根據美國商務部的規劃，企業是自願組成「由業界主導的聯盟」，再提案向國際夥伴提供完整的美國 AI 技術套件。商務部從今年 4 月 1 日起開放提案，為期 90 天。提案內容要涵蓋AI 最佳化的運算硬體、資料中心儲存、模型、資安措施，以及各產業的應用。簡單來說，就是讓美國的晶片、雲端、模型和應用軟體「組成套餐」，一起賣到海外，讓外國客戶一次買齊，取代中國的方案。不過，入選企業也有義務要遵守。行政命令規定，提案必須列出具體的目標國家或區域，並且遵守美國的出口管制規定。成為國家隊後，企業可以獲得三大好處：：入選的方案會優先獲得出口許可審查和處理。對受到嚴格出口管制的 AI 晶片業者來說，這是一大利多。：依美國聯邦公報，入選的方案將由美國政府代表推介為常設的美國全端 AI 出口方案，並獲得優先的政府倡議和跨部會協調。也就是說，美國政府會在外交場合替這些企業推銷。：融資主要來自美國進出口銀行（EXIM）和美國國際開發金融公司（DFC）。智庫估計，這兩個機構未來 6 年合計約有 3,050 億美元的授權資金可以運用。目前已經曝光的入選企業，包括輝達、亞馬遜、微軟、OpenAI 和 Anthropic，完整名單和入選標準都還沒公開。外媒分析，這份名單把美國頂尖的 AI 模型實驗室，和它們主要的基礎設施、通路夥伴綁在一起，例如亞馬遜投資 Anthropic、微軟投資 OpenAI。由於計畫要求的套件涵蓋晶片、雲端、模型和資安，市場也關注其他晶片、雲端和伺服器大廠會不會一併入選。這項計畫預計由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣布，但時程也可能延後。盧特尼克目前正承受壓力，外界批評商務部沒有堵住中國企業取得輝達高階晶片的漏洞。《華爾街日報》先前也報導，他不願在貿易談判期間激怒中國。盧特尼克預計本週隨川普訪問中國，出席深圳 APEC 峰會。同時，商務部也準備推出新規，限制晶片轉運到中國。外界關注，在黃仁勳風波和川習會的雙重壓力下，美國政府將如何在「推銷美國 AI」和「防堵晶片流向中國」之間拿捏分寸。