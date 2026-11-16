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▲Rami近日被造謠車禍身亡，讓粉絲全嚇到趕緊查證才發現是假消息。（圖／翻攝自微博）

韓國女團BABYMONSTER成員Rami（申厦藍）在去年5月因健康因素宣布暫停活動，至今已1年多仍未回歸，YG娛樂也尚未有進一步說明。不料近日竟傳出她車禍身亡的消息，還指出是根據韓媒《Dispatch》（簡稱D社）的報導，讓大批粉絲都嚇傻。不過有粉絲親自查證真偽後，發現根本沒有相關報導，加上官方也沒有任何公告，怒批是惡意造謠。近日社群突傳Rami車禍身亡的新聞報導截圖，指出她在位於首爾龍山區遭遇車禍，案件正在偵查中，消息來源還是D社，直接驚呆大批粉絲，截圖也火速瘋傳，許多不敢相信的粉絲決定親自查證，發現沒有任何韓媒報導，YG娛樂也沒有發布相關消息，因此判定為假消息。許多粉絲也趕緊開始闢謠，並怒批造謠者太惡毒，「這麼造謠的有心嗎」、「我的媽呀，人能惡毒到這種地步…」、「假的，這種詛咒人的假帳號真的可以下去欸」、「這造謠有夠惡毒，真不怕自己得到報應。」事實上，Rami在去年5月因健康因素暫停活動進行休養，並在後來住院期間親自透露有氣胸病史，引來許多粉絲擔憂。而她在暫停活動後，至今已1年都尚未出現回歸訊號。今年9月菲律賓BABYMONSTER粉絲團分享應援企劃，還訂製蛋糕給成員，但上面竟只有6人代表角色，獨獨少了Rami，之後傳出是管理團隊要求移除Rami圖案，引發粉絲不滿，這也因此傳出Rami遭到YG娛樂冷凍、退團等消息，目前YG娛樂都尚未說明。