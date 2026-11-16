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蔣萬安獲逾半看好度

距離台北市長選戰投票不到2周，各家民調結果紛紛出爐。根據《ETtoday民調雲》今（16）日公布的最新民調，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安以48.1%支持度領先民進黨候選人沈伯洋的42.0%，雙方差距6.1個百分點，另有7.5%選民尚未表態。值得注意的是，勝選看好度方面，蔣萬安以51.8%領先沈伯洋的40.6%，差距擴大至11.2個百分點。《ETtoday民調雲》最新調查今顯示，蔣萬安以48.1%支持度領先沈伯洋的42.0%，雙方差距6.1個百分點。其餘候選人郭璽、蕭文乾、唐新民及林志成支持度均不超過1%，另有7.5%選民尚未決定支持對象，1.1%表示不投票或投廢票。勝選看好度方面，51.8%台北市民看好蔣萬安當選，40.6%看好沈伯洋勝出，雙方差距擴大至11.2個百分點；另有5.1%表示不知道或沒有意見，1.7%都不看好。候選人喜好度方面，38.8%民眾喜歡蔣萬安、29.5%表示討厭；沈伯洋則有39.6%民眾喜歡、38.6%表示討厭。至於選民的投票意願方面，87.3%台北市民表示11月28日一定會去投票、8.3%可能會去投票，合計達95.6%；另有2.4%表示不一定、1.0%不會去投票。《ETtoday民調雲》此次調查由謝惠玲營運長主持，調查時間是2026年11月13日至11月15日，調查對象為設籍台北市12個行政區、年滿20歲以上民眾，以手機簡訊及EDM通知方式進行封閉式網路問卷調查，抽樣方式採分層比例抽樣，有效樣本1,505份，經依性別、年齡、行政區及教育程度加權後，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.53個百分點，各項百分比因四捨五入，加總可能不等於100%，經費來源為東森民調雲股份有限公司。