年度遊戲盛事 The Game Awards 2026 入圍名單即將揭曉，台灣時間11月18日凌晨1點公開各獎項候選名單，其中《GTA 6》未上市就符合參賽資格，Switch 2 重製版《薩爾達傳說：時之笛》也有望角逐年度遊戲，成為本屆最大話題。全球超過100家媒體將參與評選，完整名單即將揭曉。
官方指出，「The Game Awards 2026」即將揭曉入圍名單，特別直播節目將於台灣時間11月18日凌晨1點在各大平台播出，屆時將正式公布包括最高榮譽年度遊戲在內的各獎項候選名單，為12月的頒獎典禮揭開序幕。
《GTA 6》上市後就能參賽 《薩爾達》重製版也有望角逐大獎
本屆 TGA 最受矚目的焦點莫過於預定11月19日發售的《GTA 6》能否入圍。依據官方評選規則，只要在台灣時間11月21日下午1點前正式推出的作品均具備資格。因此該作在發售前夕便能合規參選，創下未上市即有望角逐年度大獎的話題熱度。
除了未發售的《GTA 6》引發討論外，預計登上新主機的《薩爾達傳說：時之笛》重製版同樣備受矚目，主辦方規定重製作品、資料片及擴充內容均能參與所有獎項評選，前提是評審團認可其在技術或創意上有顯著革新，讓經典老作是否能突破重圍成為玩家熱議話題。
6款年度遊戲候選名單競爭激烈 TGA評選方式、頒獎時間一次看
本屆年度遊戲預計由6款作品展開角逐，競爭態勢格外激烈，《GTA 6》、《薩爾達傳說：時之笛》之外，潛在候選名單還涵蓋《惡靈古堡：安魂曲》、《影之刃零》、《鬼武者》全新作品，以及《寶可夢》與《007》等新作，眾多實力派遊戲同台競爭，使今年入圍名單的最終席次充滿不可預測性與看點。
TGA 獎項評選由全球超過100家專業媒體評審團以不記名方式投票決定入圍名單，主持人本人並不參與評選，正式得獎結果則結合90%媒體評審與10%大眾投票。此外針對玩家之聲獎項，作品發售截止期放寬至11月底，讓玩家能有更多時間親自體驗並參與投票。
2026年頒獎典禮預定於台灣時間 12月11日上午在洛杉磯孔雀劇院舉行，典禮包含半小時前導節目並帶來多款新作全球首發情報，本次轉播除主流影音社群平台外，更首度加入 Roblox 與串流電視平台直播。
TGA 歷年年度最佳遊戲
■2014 年：《闇龍紀元：異端審判》— BioWare
■2015 年：《巫師3：狂獵》— CD Projekt Red
■2016 年：《鬥陣特攻》— 暴雪娛樂
■2017 年：《薩爾達傳說 曠野之息》— 任天堂
■2018 年：《戰神》— 聖塔莫尼卡工作室
■2019 年：《隻狼：暗影雙死》— FromSoftware
■2020 年：《最後生還者 第II章》— 頑皮狗
■2021 年：《雙人成行》— 霧影工作室 (Hazelight)
■2022 年：《艾爾登法環》— FromSoftware
■2023 年：《柏德之門3》— 拉瑞安工作室
■2024 年：《宇宙機器人》— Team ASOBI
■2025 年：《光與影：33號遠征隊》— Sandfall Interactive
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本屆 TGA 最受矚目的焦點莫過於預定11月19日發售的《GTA 6》能否入圍。依據官方評選規則，只要在台灣時間11月21日下午1點前正式推出的作品均具備資格。因此該作在發售前夕便能合規參選，創下未上市即有望角逐年度大獎的話題熱度。
除了未發售的《GTA 6》引發討論外，預計登上新主機的《薩爾達傳說：時之笛》重製版同樣備受矚目，主辦方規定重製作品、資料片及擴充內容均能參與所有獎項評選，前提是評審團認可其在技術或創意上有顯著革新，讓經典老作是否能突破重圍成為玩家熱議話題。
本屆年度遊戲預計由6款作品展開角逐，競爭態勢格外激烈，《GTA 6》、《薩爾達傳說：時之笛》之外，潛在候選名單還涵蓋《惡靈古堡：安魂曲》、《影之刃零》、《鬼武者》全新作品，以及《寶可夢》與《007》等新作，眾多實力派遊戲同台競爭，使今年入圍名單的最終席次充滿不可預測性與看點。
TGA 獎項評選由全球超過100家專業媒體評審團以不記名方式投票決定入圍名單，主持人本人並不參與評選，正式得獎結果則結合90%媒體評審與10%大眾投票。此外針對玩家之聲獎項，作品發售截止期放寬至11月底，讓玩家能有更多時間親自體驗並參與投票。
2026年頒獎典禮預定於台灣時間 12月11日上午在洛杉磯孔雀劇院舉行，典禮包含半小時前導節目並帶來多款新作全球首發情報，本次轉播除主流影音社群平台外，更首度加入 Roblox 與串流電視平台直播。
■2014 年：《闇龍紀元：異端審判》— BioWare
■2015 年：《巫師3：狂獵》— CD Projekt Red
■2016 年：《鬥陣特攻》— 暴雪娛樂
■2017 年：《薩爾達傳說 曠野之息》— 任天堂
■2018 年：《戰神》— 聖塔莫尼卡工作室
■2019 年：《隻狼：暗影雙死》— FromSoftware
■2020 年：《最後生還者 第II章》— 頑皮狗
■2021 年：《雙人成行》— 霧影工作室 (Hazelight)
■2022 年：《艾爾登法環》— FromSoftware
■2023 年：《柏德之門3》— 拉瑞安工作室
■2024 年：《宇宙機器人》— Team ASOBI
■2025 年：《光與影：33號遠征隊》— Sandfall Interactive