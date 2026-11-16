年度遊戲盛事 The Game Awards 2026 入圍名單即將揭曉，台灣時間11月18日凌晨1點公開各獎項候選名單，其中《GTA 6》未上市就符合參賽資格，Switch 2 重製版《薩爾達傳說：時之笛》也有望角逐年度遊戲，成為本屆最大話題。全球超過100家媒體將參與評選，完整名單即將揭曉。

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官方指出，「The Game Awards 2026」即將揭曉入圍名單，特別直播節目將於台灣時間11月18日凌晨1點在各大平台播出，屆時將正式公布包括最高榮譽年度遊戲在內的各獎項候選名單，為12月的頒獎典禮揭開序幕。

▲《俠盜獵車手6》（GTA 6）11月19日上市，具備參選TGA年度最佳遊戲資格。（圖／Rockstar Games）
▲《俠盜獵車手6》（GTA 6）11月19日上市，具備參選TGA年度最佳遊戲資格。（圖／Rockstar Games）
《GTA 6》上市後就能參賽　《薩爾達》重製版也有望角逐大獎

本屆 TGA 最受矚目的焦點莫過於預定11月19日發售的《GTA 6》能否入圍。依據官方評選規則，只要在台灣時間11月21日下午1點前正式推出的作品均具備資格。因此該作在發售前夕便能合規參選，創下未上市即有望角逐年度大獎的話題熱度。

除了未發售的《GTA 6》引發討論外，預計登上新主機的《薩爾達傳說：時之笛》重製版同樣備受矚目，主辦方規定重製作品、資料片及擴充內容均能參與所有獎項評選，前提是評審團認可其在技術或創意上有顯著革新，讓經典老作是否能突破重圍成為玩家熱議話題。

▲《薩爾達傳說：時之笛》重製版，也是TGA年度最佳遊戲的熱門候選。（圖／任天堂提供）
▲《薩爾達傳說：時之笛》重製版，也是TGA年度最佳遊戲的熱門候選。（圖／任天堂提供）
6款年度遊戲候選名單競爭激烈　TGA評選方式、頒獎時間一次看

本屆年度遊戲預計由6款作品展開角逐，競爭態勢格外激烈，《GTA 6》、《薩爾達傳說：時之笛》之外，潛在候選名單還涵蓋《惡靈古堡：安魂曲》、《影之刃零》、《鬼武者》全新作品，以及《寶可夢》與《007》等新作，眾多實力派遊戲同台競爭，使今年入圍名單的最終席次充滿不可預測性與看點。

TGA  獎項評選由全球超過100家專業媒體評審團以不記名方式投票決定入圍名單，主持人本人並不參與評選，正式得獎結果則結合90%媒體評審與10%大眾投票。此外針對玩家之聲獎項，作品發售截止期放寬至11月底，讓玩家能有更多時間親自體驗並參與投票。

2026年頒獎典禮預定於台灣時間 12月11日上午在洛杉磯孔雀劇院舉行，典禮包含半小時前導節目並帶來多款新作全球首發情報，本次轉播除主流影音社群平台外，更首度加入 Roblox 與串流電視平台直播。

TGA 歷年年度最佳遊戲

2014 年：《闇龍紀元：異端審判》— BioWare
2015 年：《巫師3：狂獵》— CD Projekt Red
2016 年：《鬥陣特攻》— 暴雪娛樂
2017 年：《薩爾達傳說 曠野之息》— 任天堂
2018 年：《戰神》— 聖塔莫尼卡工作室
2019 年：《隻狼：暗影雙死》— FromSoftware
2020 年：《最後生還者 第II章》— 頑皮狗
2021 年：《雙人成行》— 霧影工作室 (Hazelight)
2022 年：《艾爾登法環》— FromSoftware
2023 年：《柏德之門3》— 拉瑞安工作室
2024 年：《宇宙機器人》— Team ASOBI
2025 年：《光與影：33號遠征隊》— Sandfall Interactive

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。