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聖誕新品11/21登場！皮卡丘搭乘土王雪橇登場

▲聖誕節皮卡丘。（圖／IG@pokemon_taiwan）

線上平台11/20提前開賣！高雄快閃店部分商品同步販售

■11月21日台灣寶可夢中心商品清單

▲聖誕主題新品系列「Holiday Helpers」最受關注的土王雪橇皮卡丘以及聖誕樹皮卡丘。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲聖誕主題新品系列「Holiday Helpers」各式吉祥物皮卡丘娃娃。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心11月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）11月中旬迎接聖誕節新品！寶可夢台灣官方今（16）日表示，聖誕主題商品系列「Holiday Helpers」將於11月21日（六）正式發售，主視覺由一群忙著準備聖誕節的皮卡丘，以及幫忙拉雪橇的土王擔任主角，還推出穿著聖誕樹造型服裝的皮卡丘等毛絨玩具，濃濃節慶氣氛提前報到。除了台北寶可夢中心，PChome 24h購物的Pokémon Store也將開放線上購買，高雄左營快閃店則有部分商品同步登場。台灣寶可夢官方表示，聖誕主題新品系列「Holiday Helpers」將於11月21日（六）在Pokémon Center TAIPEI發售。主視覺描繪皮卡丘們忙著準備聖誕節的模樣，還有土王幫忙拉雪橇，整體畫面充滿歡樂的節慶氣氛。本次商品包含穿著聖誕樹造型服裝的皮卡丘等毛絨玩具，另外，充滿聖誕氛圍的皮卡丘毛絨玩具也將於同一天再次登場，喜歡寶可夢周邊的粉絲可把握機會收藏。此外，還有聖誕節皮卡丘再到貨販售。今年聖誕節商品出現後，最受關注的就是皮卡丘&土王的商品，許多寶可夢粉絲更笑稱「想找人併單，只要土王雪橇，不要皮卡丘」，足以顯見這次土王雪橇的可愛程度有多麼驚人。商品陣容相當堅強，預期本週末信義現場將出現大批排隊人潮。因此除了實體店面，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於11月20日（五）下午4時起開始販售「Holiday Helpers」系列商品，讓無法前往台北寶可夢中心的粉絲，也有機會在線上入手。此外，本系列部分商品也將於11月13日（五）至11月22日（日），在新光三越高雄左營店舉辦的「Pokémon Center POP-UP STORE」登場。不過，官方提醒，快閃店販售品項可能並非完整系列，實際商品仍以現場公告及陳列為準。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。