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2026賽季WTA年終賽女單冠軍戰在美國印第安泉落幕，19歲俄羅斯超級新星安德列娃（Mirra Andreeva）直落二擊敗烏克蘭名將絲薇托莉娜（Elina Svitolina），以五戰全勝、一盤未失的完美姿態首度封后。在這場巔峰對決落幕後，兩人不僅賽後沒有握手致意，連傳統的冠軍與亞軍同框大合照也取消，背後的原因再次牽動著體壇中最敏感的地緣政治。當安德列娃拿下冠軍點後，絲薇托莉娜並未走向網前與對手握手，也沒有送上任何口頭祝賀，而是直接轉身走回場邊的球員休息椅；安德列娃則很有默契地先與主審裁判禮貌握手，隨即留在原地享受全場歡呼。甚至在隨後的亞軍感言環節，絲薇托莉娜也全程隻字未提冠軍安德列娃的名字，僅感謝團隊、家鄉人民支持，並在演說最後高喊一聲「榮光歸烏克蘭（Slava Ukraini）」。事實上，這並非絲薇托莉娜首次如此，本屆賽事小組賽首輪她不敵安德列娃時，雙方就沒有握手。自從4年前俄羅斯入侵烏克蘭以來，絲薇托莉娜便有了一條鐵律，那就是拒絕與任何來自俄羅斯或白俄羅斯的選手合影、握手，以表達對祖國的堅定立場。正因如此，本屆年終賽女單決賽也直接取消了冠亞軍大合照環節。不少了解背景的球迷也紛紛表示理解，不過也有網友認為絲薇托莉娜此舉還是太沒運動家精神，至少該致意一下。雖然在場上被「冷處理」，但年僅19歲的安德列娃在奪冠致詞時卻展現了超越年齡的氣度與高情商。當主持人問及她今年接連奪下法網與年終賽的輝煌賽季時，安德列娃主動打斷話題，將目光轉向坐在場邊的絲薇托莉娜：「我等一下再回答這個問題，但首先，我想祝賀埃琳娜（絲薇托莉娜）和她的團隊度過了不可思議的一週。」安德列娃真誠地說：「我知道在決賽輸球很難受，但妳這個賽季已經非常驚豔。妳還有一個年幼的女兒，作為一名母親能夠重返賽場並打出這樣的水準，真的太了不起了。我無法想像這背後有多困難，由衷恭喜妳和妳的團隊，祝妳下個賽季一切順利。」轉播鏡頭隨即帶到場邊的絲薇托莉娜，只見她坐在椅子上靜靜聆聽，並微微點頭致意。