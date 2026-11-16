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入行滿5年月薪達8萬4千 醫院也求才若渴

根據財政部統計，今年8月底全台西藥零售業家數較去年同期減少154家，但今年前8月銷售額卻逆勢年增11.1%，顯示整體市場需求並未隨藥局家數減少而萎縮。人力銀行指出，隨著邁入超高齡社會，慢性病患者增加，進而帶動藥局營收成長及徵才需求，未來市場將加速汰弱留強，品牌整併趨勢可能更加明顯。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，藥學系向來是第三類組熱門科系，在升學市場中具備高度競爭力，且藥學系專業門檻不低，畢業生通過國家考試取得藥師證照後，可依個人興趣與專長，選擇不同領域發展。根據1111人力銀行資料庫顯示，今年10月藥師相關工作機會為4433筆，年成長14.9%；又根據台北市藥師公會彙整資料，全台執業藥師總數從2023年的3萬1380人，增加至去年的3萬2523人。其中藥局藥師增加超過750人（成長6.43%），醫院藥師也增加了約330多人（成長3.95%），顯見就業市場需求穩定成長。從就業出路來看，藥學系畢業生最主要的發展方向包括醫院、診所、社區藥局及藥廠生技產業。1111人力統計分析，入行一年的藥師平均薪資為6萬5千元，工作滿5年後月薪可達8萬4千元，薪資成長幅度近3成相當可觀。莊雨潔表示，不僅是診所及社區藥局頻頻搶人，醫院同樣求才若渴，祭出免輪班、供住宿、獎勵金等，從完善的員工福利著手，讓尋求工作穩定、生活與工作平衡及重視家庭的藥師回流至醫院。另外，國內生技醫療產業持續發展，藥學專業也延伸至藥廠及生技公司，莊雨潔指出，從事藥品研發、品質管理、藥品法規、藥物安全監測及產品行銷等工作，或是投入公職考試進入衛生行政相關機關，朝教學與研究領域發展，也是可長可久的職涯規劃。整體而言，莊雨潔認為，藥學系兼具專業證照與跨領域優勢，不僅能投入第一線醫療服務，也能進軍生技製藥及公共衛生領域，是兼顧專業性與就業選擇的熱門科系。