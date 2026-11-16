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距離11月28日九合一選舉投票只剩12天，年代民調中心今（16）日公布高雄民調，高雄市長陳其邁整體施政滿意度達80.9％，值得注意的是，支持台灣民眾黨的受訪者有84.4%表示滿意，傾向國民黨的受訪者也有51.0%表示滿意；其中30至49歲青壯世代更有87.3%給予陳其邁好評，證明施政成果明顯跨越政黨與世代界線，獲得普遍肯定。針對整體施政表現部分，表示「非常滿意」者占39.0%、「還算滿意」占41.9%，滿意合計80.9%。表示「不太滿意」者占7.3%、「非常不滿意」占2.0%，不滿意合計9.3%；另有9.8%表示不知道或無意見。以政黨傾向來看，傾向民進黨的受訪者「非常滿意」70.3%、「還算滿意」27.7%，滿意合計98.0%；「不太滿意」0.5%、「非常不滿意」0%，不滿意合計0.5%；無意見1.6%。傾向台灣民眾黨的受訪者「非常滿意」9.8%、「還算滿意」74.6%，滿意合計84.4%；「不太滿意」11.2%、「非常不滿意」2.3%，不滿意合計13.5%；無意見2.2%。傾向國民黨的受訪者「非常滿意」3.3%、「還算滿意」47.7%，滿意合計51.0%，過半給予肯定；「不太滿意」29.3%、「非常不滿意」只有7.3%，不滿意合計36.6%；無意見12.4%。從年齡層來看，30至39歲受訪者「非常滿意」48.1%、「還算滿意」39.1%，滿意合計87.3%；「不太滿意」3.4%、「非常不滿意」1.6%，不滿意合計4.9%；無意見7.8%。40至49歲「非常滿意」44.4%、「還算滿意」42.9%，滿意合計同樣為87.3%；「不太滿意」3.4%、「非常不滿意」2.7%，不滿意合計6.1%；無意見6.6%。兩個年齡層滿意度並列最高，「非常滿意」比例也居各年齡層前二。50至59歲受訪者「非常滿意」36.1%、「還算滿意」46.5%，滿意合計82.5%；「不太滿意」7.7%、「非常不滿意」1.6%，不滿意合計9.3%；無意見8.2%。20至29歲「非常滿意」24.3%、「還算滿意」51.0%，滿意合計75.3%；「不太滿意」17.9%、「非常不滿意」0%，不滿意合計17.9%；無意見6.8%。60歲以上「非常滿意」38.8%、「還算滿意」36.6%，滿意合計75.5%；「不太滿意」7.0%、「非常不滿意」2.8%，不滿意合計9.8%；無意見14.7%。這次民調由年代網際事業股份有限公司出資、年代民調中心執行，調查時間為2026年11月12日至14日，調查對象為設籍高雄市、年滿20歲以上的民眾。調查採電話訪問（CATI），共完成有效樣本1,070份。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點。資料依高雄市20歲以上母體的性別、年齡、行政區等人口結構進行加權處理。