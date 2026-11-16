全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日上市，沒想到遊戲還沒開賣，中國直播平台就傳出一系列限制！近日中國社群流出一份疑似抖音內部的《GTA 6》直播規範，內容包括禁止展示嚴重暴力、襲擊警察等畫面，甚至連搶車、攻擊路人都可能踩線，就連遊戲中的紅色血液，也被建議透過濾鏡改成綠色或灰色。由於搶車、警匪追逐正是《GTA》系列的招牌玩法，讓玩家忍不住調侃，難道以後只能在罪惡市開車逛街？
《GTA 6》中國直播規範流出！搶車、襲警恐踩紅線
根據中國媒體《遊民星空》、《3DM》報導，近日抖音創作者社群流出一份名為《GTA6 抖音開播合規引導》的文件，據稱來自抖音官方主播群，內容針對遊戲直播可能出現的暴力、血腥及成人畫面提出限制。
其中，文件疑似要求實況主避免展示嚴重身體傷害、過度暴力、襲擊執法人員等內容，遊戲中常見的搶奪車輛、攻擊一般路人也可能被列入限制範圍。除此之外，角色服裝也受到規範，除了海灘等合理場景，不得刻意展示過度暴露的穿著，也不能透過調整鏡頭角度，特別聚焦角色的特殊部位。
由於《GTA》系列本來就以開放世界、犯罪任務及警匪追逐聞名，如果上述限制真的實施，實況主恐怕得避開大量遊戲內容，也讓玩家笑稱《GTA 6》可能變成「開車看風景模擬器」，只能乖乖在街上觀光。
除了暴力與成人內容，最特別的是疑似文件對血液顏色也提出建議。根據《IT之家》報導，實況主被建議透過 OBS、直播伴侶 LUT 濾鏡或顯示卡濾鏡等方式，將畫面中的紅色血液調整為綠色、灰色等顏色，降低血腥畫面的呈現程度，或是使用遮擋圖片及其他畫面處理方式，避免直接呈現在直播中。
《GTA 6》中國可以直播嗎？Rockstar 進駐抖音、官方仍未證實
值得注意的是，Rockstar Games 已於11月12日開設經過認證的抖音官方帳號，認證主體為「ROCKSTAR INTERNATIONAL LIMITED」，首支影片便用來宣傳《GTA 6》預先下載消息，引發外界猜測中國直播平台可能正在為遊戲上市做準備。而這份《GTA 6》直播規範目前尚未獲抖音公開確認。
中國國家廣播電視總局早在2022年就發布《關於加強網路視聽節目平台遊戲直播管理的通知》，明定網路平台不得直播未經主管部門批准的遊戲，境外遊戲直播也需要經過相關審批。至於未來中國玩家究竟能否正常觀看《GTA 6》直播，還是只能看主角在罪惡市逛街兜風，仍有待官方進一步說明。
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根據中國媒體《遊民星空》、《3DM》報導，近日抖音創作者社群流出一份名為《GTA6 抖音開播合規引導》的文件，據稱來自抖音官方主播群，內容針對遊戲直播可能出現的暴力、血腥及成人畫面提出限制。
其中，文件疑似要求實況主避免展示嚴重身體傷害、過度暴力、襲擊執法人員等內容，遊戲中常見的搶奪車輛、攻擊一般路人也可能被列入限制範圍。除此之外，角色服裝也受到規範，除了海灘等合理場景，不得刻意展示過度暴露的穿著，也不能透過調整鏡頭角度，特別聚焦角色的特殊部位。
除了暴力與成人內容，最特別的是疑似文件對血液顏色也提出建議。根據《IT之家》報導，實況主被建議透過 OBS、直播伴侶 LUT 濾鏡或顯示卡濾鏡等方式，將畫面中的紅色血液調整為綠色、灰色等顏色，降低血腥畫面的呈現程度，或是使用遮擋圖片及其他畫面處理方式，避免直接呈現在直播中。
值得注意的是，Rockstar Games 已於11月12日開設經過認證的抖音官方帳號，認證主體為「ROCKSTAR INTERNATIONAL LIMITED」，首支影片便用來宣傳《GTA 6》預先下載消息，引發外界猜測中國直播平台可能正在為遊戲上市做準備。而這份《GTA 6》直播規範目前尚未獲抖音公開確認。
中國國家廣播電視總局早在2022年就發布《關於加強網路視聽節目平台遊戲直播管理的通知》，明定網路平台不得直播未經主管部門批准的遊戲，境外遊戲直播也需要經過相關審批。至於未來中國玩家究竟能否正常觀看《GTA 6》直播，還是只能看主角在罪惡市逛街兜風，仍有待官方進一步說明。