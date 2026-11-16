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市民一句「身為台北市民很光榮」 蔣萬安：會好好珍藏

2026九合一選戰倒數2周，尋求連任的台北市長蔣萬安今（16）日表示，上週前往公館商圈拜票時，一名市民特別親手交給他一張明信片，上面第一句話寫著「身為台北市民，我覺得很光榮。」讓他深受感動，也獲得很大的鼓勵。蔣萬安表示，這張明信片將會好好珍藏，也會把這份鼓勵放在心上，提醒自己不忘初衷、繼續努力。蔣萬安今發文回憶，上週在公館商圈拜票時，一名市民特別將明信片交到他手上，「他真摯的眼神，讓我留下了很深的印象。」看到明信片寫著「身為台北市民，我覺得很光榮」，他坦言，「短短一句話，卻讓我非常感動，也給了我很大的鼓勵。」蔣萬安說，在歷任市長及團隊的基礎上，這4年來，他與市府團隊一步一腳印，努力推動各項建設、落實政策，希望讓台北持續進步，也讓市民感受到生活的改變。他感謝市民看見並肯定台北的進步，但也強調，「台北的光榮，不只是一個團隊的努力，更是來自每一位市民朋友背後的支持。」對於「光榮台北」的意義，蔣萬安指出，更重要的是每一位生活在台北的人，都能感受到城市的溫暖、包容與希望，並因為自己是台北的一分子而感到驕傲，「這是我始終努力的方向，也是我對台北不變的承諾。」蔣萬安最後表示，「這張明信片，我會好好珍藏，也會把這份鼓勵放在心上，提醒自己不忘初衷，繼續努力。」他也說道，「光榮台北，因為有你；而台北的未來光榮，我也會和大家一起努力，繼續創造！」