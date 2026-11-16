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台北股市今（16）日賣壓持續擴大，加權指數終場下跌2635.04點，跌幅達6.03%，收在41040.08點，成交金額8450.56億元。大盤以43512.42點開出，開盤即為最高點，盤中最低下探41040.08點，呈現開低走低格局。台積電今日收在2215元，若以前一交易日收盤2350元計算，下跌135元，跌幅約5.74%。從今日指數表現來看，加權指數開盤後未能進一步走高，最高點與開盤價同為43512.42點，隨後持續走低，最低來到41040.08點，與開盤相比下跌2472.34點，市場賣壓明顯。成交金額今日達8450.56億元。今日台股不僅指數大幅下挫，主要電子權值股也同步走弱，台積電收在2215元，下跌135元，跌幅5.74%；聯發科收在3795元，下跌325元；鴻海收在218.5元，下跌22.5元；另股王信驊跌停，新科股后創意跌幅9.99%。