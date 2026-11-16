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▲魏平政女兒魏敬倫的網路討論度頗高。（圖／魏平政競總提供，2026.11.16）

留加碩士接班家業 魏平政盼借重科技農業專長招商引資

國民黨彰化縣長候選人魏平政的漂亮女兒魏敬倫經常為父助選，在網路上討論度頗高，今（16）日競選總部再添一位高顏值生力軍，由台香種苗總經理劉千臺出任發言人。劉千臺的父親是曾獲神農獎的「百香果大王」劉清尊，外型亮麗的她被業界封為「百香果公主」；由於距離投票日僅剩12天，競總在此時新設發言人，引發外界好奇她是否打算棄商從政。針對選前關鍵時刻延攬新血，魏平政解釋，自己每天跑攤行程滿檔，分身乏術時無法第一時間親自回覆各界提問，因此特別借重劉千臺的溝通專長，幫忙分擔媒體與對外聯繫的工作。事實上，劉千臺與魏平政同樣出身社頭鄉，兩人淵源頗深。劉千臺透露，21年前魏平政參選社頭鄉長時，父親便擔任其後援會幹部，當時還是少女的她，曾在競選活動上登台進行開場表演；沒想到20多年後，父親再度出任魏平政社頭鄉競選總部主委，自己也從志工一路獲得賞識，進而接下發言人重任。劉千臺的學經歷相當亮眼，她的父親劉清尊是知名的百香果嫁接大王、台香種苗公司董事長；劉千臺自長榮大學畢業後，遠赴加拿大取得碩士學位，並於2018年返台接班，目前除了擔任自家台香種苗總經理，也兼任華香生物科技執行長。談及劉千臺的加入，魏平政給予高度肯定。他表示劉千臺來自社頭在地指標性的種苗企業，對農業轉型及科技農業有極為深入的了解，對於如何吸引青年返鄉投入農科領域也有獨到見解。魏平政強調，期盼透過借重劉千臺在產業界的實戰經驗與專業背景，讓競選團隊的組成更加多元豐富，未來若順利入主縣府，也將更有實力為彰化招商引資、帶動地方產業升級。