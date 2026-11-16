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台中地檢署偵辦跨國人口販運及擄人勒贖案，查出犯罪集團以「高薪代購」、「貸款」為誘餌，騙得一男一女赴柬埔寨，抵達後遭拘禁、毆打，甚至以電擊棒、辣椒水凌虐，勒索約120萬元贖金；集團還逼迫男子交出住處門禁密碼，遙控台灣共犯侵入住處，洗劫財物及汽車，得手約220萬元，再透過虛擬貨幣轉移犯罪所得。全案被害人財損逾239萬元，檢方偵結依人口販運、擄人勒贖及加重強盜等罪嫌，起訴蔡姓等5人，5人目前均在押。檢警調查，集團以有資金周轉、債務整合需求的民眾為目標，透過當舖業者接觸被害人，佯稱出國代購精品或辦理貸款即可獲取高額報酬，機票、食宿全由集團負擔，誘騙A女、B男前往柬埔寨。兩人抵達後，隨即遭集團成員恐嚇、拘禁，原本被要求從事詐欺工作，因被認為能力不符，集團轉而向B男勒索4萬顆泰達幣，約新台幣120萬元。B男因無法立即籌足贖金，遭集團成員輪番毆打、腳踹，蔡姓被告還持通電電擊棒威嚇，將他銬在廁所高處桿子上並噴灑辣椒水，逼迫交出手機、網銀密碼及住處門禁資料。集團另逼他錄製同意他人進入住處的影片，再向其母親索取贖金，家屬透過公司主管匯入5000顆泰達幣，約15萬6800元，集團收款後才將兩名被害人載至金邊機場附近丟包，兩人自行返台報警。檢警追查發現，B男遭拘禁期間，台灣共犯曾姓男子依境外共犯指示，聯繫鄭姓、李姓及黃姓等人，利用被害人無法返台阻止之際，闖入兩人在台中市西屯區的住處，搬走電腦、遊戲機、黃金手鍊、精品包、現金等財物，並開走B男的汽車，財物及車輛價值約220萬元。得手後，集團再將電子產品變賣，透過非法幣商將款項轉換為5545顆泰達幣，匯入境外共犯指定的虛擬貨幣錢包；B男的汽車則遭拆解、切割後變賣零件，藉此掩飾犯罪所得流向。台中地檢署檢察官林芳瑜指揮專案小組，會同警方調閱通訊紀錄、金融帳戶、虛擬貨幣交易、監視器及出入境資料，先後於今年8月19日、21日及9月17日發動4波搜索、拘提，查扣作案手機及遭強盜的精品包等證物。全案偵查終結，將蔡姓等5人提起公訴，另有共犯仍在逃，檢警持續追查。