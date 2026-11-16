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草案完成8成仍談不攏 法律約束力成最大障礙

中國主張南海大部分海域主權 與東南亞多國衝突不斷

不只中國有歧見 東協內部分歧也拖慢談判

緬甸和平進展不足 東協延長領導人出席峰會禁令

東南亞國家協會（ASEAN，東協）與中國歷時20多年的《南海行為準則》（Code of Conduct，COC）談判再度陷入僵局。儘管雙方已就約80%的草案內容達成初步共識，但在準則是否具有法律約束力等關鍵議題上仍存在分歧，未能在今年的東協峰會上完成談判。擔任今年東協輪值主席國的菲律賓坦言，原訂年底前達成協議的目標已難以實現，後續談判將交由明年接任主席國的新加坡推動。綜合《路透社》等外媒報導，菲律賓外交部長拉薩羅（Ma. Theresa Lazaro）週日（15日）在馬尼拉舉行的東協峰會記者會上表示，東協與中國雖然已就約80%的《南海行為準則》草案達成暫時性共識，但談判仍未完成。拉薩羅坦言：「目前還沒有結論。」她指出，雙方仍有數項關鍵問題尚待解決，其中包括準則未來是否具有法律約束力。她也表示，東協各成員國與中國對南海局勢及相關議題存在不同看法，使談判難以取得進一步突破。東協與中國自20多年前便開始推動《南海行為準則》，希望建立管理海上活動與爭端的共同規範，避免南海主權爭議升高為軍事衝突。菲律賓今年擔任東協輪值主席國後，曾承諾加快談判進度，力拚年底前完成協議，但如今未能如期達成目標。拉薩羅表示，仍希望明年在新加坡接任主席國後，能夠順利完成談判。南海是全球重要航運通道，但中國對南海大部分海域提出主權及海洋權利主張，與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊及印尼的專屬經濟海域（EEZ）產生重疊。部分東協國家要求《南海行為準則》必須符合國際法，並多次指控北京未遵守相關規範；中國則堅稱自身在南海的行動合法且專業。2016年，依據《聯合國海洋法公約》成立的仲裁庭裁定，中國在南海主張的廣泛歷史性權利缺乏法律依據，但北京至今拒絕接受裁決。其中，中國與菲律賓近年在南海多次發生海上對峙。菲律賓指控中國船隻在其專屬經濟海域內進行危險航行、發射水砲，並阻撓菲方補給任務；中國則反控菲律賓船隻侵入其主張擁有主權的海域。雙方緊張關係自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任後持續升高，也讓《南海行為準則》的制定更加受到關注。分析人士指出，談判遲遲無法完成，原因不僅在於中國與東協之間的立場差異，東協成員國內部也存在分歧。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）資深研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，各國對準則適用的地理範圍等問題意見不一，同樣拖慢談判進度。他認為，目前剩餘的爭議都相當棘手，若要達成協議，各方勢必需要作出重大讓步。隨著菲律賓任期即將結束，新加坡明年接任東協輪值主席國後，將承接推動《南海行為準則》的任務，但能否化解各方分歧，仍有待觀察。除了南海議題，東協峰會也決定延長對緬甸領導人出席年度峰會的限制，理由是緬甸當局未能落實2021年達成的「五點共識」和平計畫。東協領導人對緬甸軍方及武裝團體持續攻擊平民、造成民眾流離失所表達深切關切，要求各方停止針對平民及民用基礎設施的攻擊。依照現行規定，緬甸只能派遣較低層級的職業外交官出席東協峰會。緬甸原定今年擔任東協輪值主席國，但因國內持續爆發武裝衝突，改由菲律賓接任。拉薩羅表示，東協將持續監督緬甸和平計畫的執行情況，並強調「五點共識」仍是處理緬甸政治危機的主要依據。