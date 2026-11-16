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新北捷運工程局持續推動大眾運輸導向發展（TOD）及活化捷運場站周邊土地，新板特區捷運開發案「板橋站」今（16）日正式開工，由新北市長侯友宜率領捷運工程局，與投資人團隊冠德建設集團董事長馬志綱等人，共同祈福祝禱，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，本案基地位於板橋核心樞紐，匯集捷運、高鐵、臺鐵與轉運站，除了本身與新北環狀線及板橋轉運站共構之外，北側臨接萬坪公園，西接板橋三鐵共構車站，南側則鄰板橋區重要商圈及新北市政府廣場，未來更將透過空橋連接國家兒童未來館，完成板橋地區空橋系統通廊最後一塊拼圖，更是新北市最完整的通勤辦公區域。侯友宜進一步說明，板橋站基地面積1,681坪，將興建地上23層、地下7層，總樓地板面積達1.4萬坪之辦公大樓，結合交通樞紐優勢與頂級綠建築規格，未來將成為形塑板橋地區的「金融與數位科技中心」，全面引領城市經濟躍升，預計將取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築認證或標章，兼顧頂級辦公需求與環境永續指標，本案預計可於2031年完工交屋，為板橋再添一座地標級的綠色商辦。侯友宜詳細說明，捷運建設不僅要完善交通路網，更要透過場站開發創造城市發展新動能。市府以TOD理念整合交通、居住與商業機能，積極推動37處捷運場站開發，目前已有13處成功招商，預估將帶動3,270億元投資，創造4.3萬個就業機會，並提供約5.3萬人的居住空間。新北捷運局長李政安說明，新北捷運將持續以「以站為心、以人為本」的理念推動各項捷運開發，透過捷運場站作為都市發展核心來引入人流與產業，落實宜居、宜業、宜行的新北城市願景。