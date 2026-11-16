必勝客本周又無預警放送披薩優惠！今天11月16日開賣「超級夏威夷個人披薩」只要50元，必勝客Facebook小編還嗆聲「肉量是夏威夷的兩倍」，優惠代碼91119快記下；FUN肆星期一還開搶1元BBQ烤雞優惠券。頂呱呱表示，下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起，《NOWnews今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。
必勝客：50元超級夏威夷披薩今開賣！肉量升級兩倍 優惠代碼曝
必勝客進化版「超級夏威夷披薩」，主打經典火腿片搭配炙烤培根與人氣午餐肉，三重肉香搭配淋上熱帶鳳梨醬，酸甜鹹香開吃；必勝客Facebook小編還嗆聲「肉量是夏威夷的兩倍」。本周更有最新披薩優惠大放送：
◾️優惠代碼：91119
◾️優惠內容：「超級夏威夷個人披薩」只要50元。
◾️購買方式：限用「PK雙饗卡APP」會員線上結帳購買（外帶限定）。每位會員每日限購1組，不開放軟歐餅皮，若需升級其他餅皮須依門市規範加價。
必勝客：星期一領優惠券！「加1元多1件」爽吃BBQ烤雞
必勝客APP獨家FUN肆星期一，今天11月16日限量優惠券快領起來，憑券於11月16日至11月19日，平日可享四大優惠：
◾️購買個人披薩「加1元多1件」！最低一個50元。
◾️購買必勝客義大利紙包麵飯系列「加1元多1件」BBQ烤雞（含1翅1腿），特價140元。
◾️2個大披薩388元「加碼送可樂」
◾️外帶指定芝心大披薩35折特價259元起（8選1）
頂呱呱：下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起！
頂呱呱推出「呱呱午茶時間」優惠活動，官方表示，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），即日起平日每周一至周五13:00-17:00，開吃下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起：
◾️原味炸雞組「原味炸雞＋可樂系列M」特價79元（原價109元）
◾️波浪薯條組「波浪薯條＋可樂系列M」特價79元（原價109元）
◾️呱呱包組「呱呱包＋可樂系列M」特價85元（原價115元）
◾️辣味炸雞組「辣味炸雞＋可樂系列M」特價89元（原價119元）
◾️青花椒鹹酥雞組「青花椒鹹酥雞＋可樂系列M」特價109元（原價139元）
提醒大家，可樂系列可任選可口可樂、雪碧、檸檬紅茶、零卡可樂。
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必勝客進化版「超級夏威夷披薩」，主打經典火腿片搭配炙烤培根與人氣午餐肉，三重肉香搭配淋上熱帶鳳梨醬，酸甜鹹香開吃；必勝客Facebook小編還嗆聲「肉量是夏威夷的兩倍」。本周更有最新披薩優惠大放送：
◾️優惠代碼：91119
◾️優惠內容：「超級夏威夷個人披薩」只要50元。
◾️購買方式：限用「PK雙饗卡APP」會員線上結帳購買（外帶限定）。每位會員每日限購1組，不開放軟歐餅皮，若需升級其他餅皮須依門市規範加價。
必勝客APP獨家FUN肆星期一，今天11月16日限量優惠券快領起來，憑券於11月16日至11月19日，平日可享四大優惠：
◾️購買個人披薩「加1元多1件」！最低一個50元。
◾️購買必勝客義大利紙包麵飯系列「加1元多1件」BBQ烤雞（含1翅1腿），特價140元。
◾️2個大披薩388元「加碼送可樂」
◾️外帶指定芝心大披薩35折特價259元起（8選1）
頂呱呱推出「呱呱午茶時間」優惠活動，官方表示，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），即日起平日每周一至周五13:00-17:00，開吃下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起：
◾️原味炸雞組「原味炸雞＋可樂系列M」特價79元（原價109元）
◾️波浪薯條組「波浪薯條＋可樂系列M」特價79元（原價109元）
◾️呱呱包組「呱呱包＋可樂系列M」特價85元（原價115元）
◾️辣味炸雞組「辣味炸雞＋可樂系列M」特價89元（原價119元）
◾️青花椒鹹酥雞組「青花椒鹹酥雞＋可樂系列M」特價109元（原價139元）
提醒大家，可樂系列可任選可口可樂、雪碧、檸檬紅茶、零卡可樂。