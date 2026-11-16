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必勝客：50元超級夏威夷披薩今開賣！肉量升級兩倍 優惠代碼曝

▲必勝客50元超級夏威夷個人披薩開搶。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

必勝客：星期一領優惠券！「加1元多1件」爽吃BBQ烤雞

頂呱呱：下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起！

▲頂呱呱下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

必勝客本周又無預警放送披薩優惠！今天11月16日開賣「超級夏威夷個人披薩」只要50元，必勝客Facebook小編還嗆聲「肉量是夏威夷的兩倍」，優惠代碼91119快記下；FUN肆星期一還開搶1元BBQ烤雞優惠券。頂呱呱表示，下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起，《NOWnews今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。必勝客進化版「超級夏威夷披薩」，主打經典火腿片搭配炙烤培根與人氣午餐肉，三重肉香搭配淋上熱帶鳳梨醬，酸甜鹹香開吃；必勝客Facebook小編還嗆聲「肉量是夏威夷的兩倍」。本周更有最新披薩優惠大放送：◾️：91119◾️：「超級夏威夷個人披薩」只要50元。◾️：限用「PK雙饗卡APP」會員線上結帳購買（外帶限定）。每位會員每日限購1組，不開放軟歐餅皮，若需升級其他餅皮須依門市規範加價。必勝客APP獨家FUN肆星期一，今天11月16日限量優惠券快領起來，憑券於11月16日至11月19日，平日可享四大優惠：◾️最低一個50元。◾️（含1翅1腿），特價140元。◾️◾️（8選1）頂呱呱推出「呱呱午茶時間」優惠活動，官方表示，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外），即日起平日每周一至周五13:00-17:00，開吃下午茶套餐「炸雞＋可樂」79元起：◾️（原價109元）◾️（原價109元）（原價115元）◾️（原價119元）◾️（原價139元）提醒大家，可樂系列可任選可口可樂、雪碧、檸檬紅茶、零卡可樂。