我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（15）日舉辦「台北大洋流」車掃，最終站在關渡宮前聚集造勢，現場人潮大爆滿。但身為競選總幹事、立委吳思瑤的愛貓Sunny卻在晚上離開了，讓她難過的無法言語，並在臉書發文喊話，「最棒的Sunny寶貝，帶著媽咪的愛，航向另一個美好世界吧」。沈伯洋今（16）日透露，其實Sunny在他們去美國成立後援會時，身體狀況就不太好，希望貓咪能繼續守護吳思瑤，真的非常的辛苦。面對愛貓的離世，吳思瑤透過文字來表達思念，她說，昨天是大日子，下午主持百工百業後援會，晚上要忙關渡大會師，雖然傍晚5點特別衝回家確認Sunny的狀況，跟牠說了很多話、要加油。但怎麼也沒想到，活動結束趕回家後，牠已經離開了。吳思瑤透露，深夜接到沈伯洋的電話，當場哭到說不出話，競選團隊也一一傳來許多暖心的安慰。「Sunny乘著洋流號到天堂了」、「牠在天上守護著愛牠的媽媽」，吳思瑤說，當她跟「十萬小水滴」遙望關渡夜空時，Sunny正化為點點星光、乘風而去，並在文末向愛貓告別，「最棒的Sunny寶貝，帶著媽咪的愛，航向另一個美好世界吧」。沈伯洋表示，吳思瑤非常的辛苦，貓咪其實已經生病一陣子，那時去美國成立後援會時，貓咪的身體狀況就已經很不好，回來之後時常要去醫院。昨天百工百業活動結束後，她有回去看貓咪，但等關渡活動結束後，貓咪已經不幸離世。「我們希望貓咪能繼續守護著她，這場選舉總幹事真的是擔的最多，真的非常的辛苦。」