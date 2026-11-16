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▲李珠珢站在最前方領舞，一雙白皙長腿超級吸睛。（圖／翻攝自IG@fubon_angels_official）

▲李珠珢之前應援職棒時，很容易穿得太性感貼身，白色安全褲甚至露在外面，曾引來批評。（圖／翻攝自IG@0724.32）

富邦啦啦隊（Fubon Angels）韓籍女神李珠珢本來只有應援職棒「富邦悍將」的賽事，但她本月初宣布跨足職籃，未來同步應援「富邦勇士」。而昨（15）日李珠珢出現在富邦主場和平籃球館上班，只見她一改往日棒球應援裝的緊身風格，改換上寬鬆籃球衣，加上黑色極短褲，營造「下身失蹤」的美感，讓粉絲愛慘，更忍不住稱讚她是「真人版赤木晴子」。李珠珢昨晚現身和平籃球館，應援富邦勇士隊。只見她換上Oversize的籃球裝，下半身搭配黑色熱褲，以及白色長襪和球鞋，整個人看起來滿滿青春活力感，揮別以往過於緊身的性感風格，讓粉絲更喜歡了。相關照片及影片在社群曝光後，吸引上萬人按讚，網友看了紛紛留言猛誇李珠珢：「美腿長到一個不行」、「珠珠黑髮好清純」、「這造型太頂了」、「珠珠的顏值真的不需要奇裝異服，健康穿搭就很讚」。更有人稱讚她像是經典籃球漫畫《灌籃高手》的女主角「赤木晴子」真人版。除了這套球衣以外，李珠珢這兩天也換上富邦勇士全新應援服，與其他啦啦隊員們合體帶來開場舞表演，氣勢十足。另外，「富邦五本柱」李雅英、南珉貞、李晧禎、李珠珢、朴星垠的同框，也是這兩天球場上的最大亮點，她們14日還合體帶來「小女警」主題的中場舞表演，不僅脖子上戴著口哨、手上還拿著紅色的交通指揮棒，台味十足。