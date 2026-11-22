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▲劉冠廷（右）在《雙囍》中為了不讓離異多年父母遇見，而決定在同一天與余香凝（左）辦兩場婚禮，荒謬劇情被封為亞洲式恐怖片。（圖／水花電影提供）

第63屆金馬獎即將於11月22日登場，其中在公布入圍名單前，就呼聲非常高的《雙囍》，也強勢入圍9項大獎的提名，讓影迷都非常期待最後會抱走多少獎項。隨著典禮步步逼近，《NOWNEWS今日新聞》也為大家解析這部由劉冠廷、余香凝等人主演，被封為「亞洲式恐怖片」的電影演什麼，讀者們可以在典禮前就先衝Netflix看一波。《雙囍》由許承傑執導，劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文及庹宗華等人主演。劇情講述劉冠廷在片中飾演的「高庭生」，自小父母離異，輪到自己結婚時，為了避免離婚多年、誓不往來的父母在婚禮上正面衝突，瞞著他們在同一天各辦一場婚禮，雖然這讓新娘吳黛玲（余香凝 飾）和她的爸爸配合得很辛苦，但黛玲仍溫柔理解丈夫的難處，卻也提醒要守住婚姻的初衷，「這是我們最重要的一天，應該好好享受。」不過原本熱鬧的喜劇、開心的婚禮，卻有不少人感受到片中亞洲爸媽對於小孩的影響造成沉重的壓力，婚禮本來該是新人最重要的一天，卻看起來像是在為了滿足長輩而舉行、搞得自己很累，引發不少人的共鳴。最後新郎原本無法相容的爸媽，在先後知道新娘有身孕後，才願意勉強妥協，被認為「超級台灣」，直接封該片為「亞洲式恐怖片」。值得深思的劇情，也讓《雙囍》在全台票房突破8500萬元，引爆網友討論，而之後於Netflix上架後，也直接登上冠軍寶座，還在這次金馬獎中，氣勢如虹的入圍「最佳劇情片」、「最佳導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳剪輯」、「最佳攝影」等9項大獎，大批影迷也看好該片成為本屆金馬最大贏家。