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◼︎台北市11月17日停水範圍

▲台北市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月17日停水範圍

▲新北市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月17日停水範圍

▲桃園市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月17日停水範圍

▲台南市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月17日停水範圍

▲高雄市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月17日停水範圍

▲宜蘭縣11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月17日停水範圍

▲雲林縣11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月17日停水範圍

▲屏東縣11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月17日停水範圍

▲澎湖縣11月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月17日（週二）在以及總共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台南市還有長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月17日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月17日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷及振華街(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：11月17日10時至14時(共4小時)📍停水地區文山區：老泉街22號至42號(直接用水戶:停水21戶)🕦影響時間：11月17日10時至14時(共4小時)📍停水地區新店區：安成街37巷2號、39號，安成街41至57號(單號側)，安德街78至138號(雙號側)，安德街116巷10至44號(雙號側)，116巷26弄1、2、7號，120巷6至20號(雙號側)，130巷1、3號，74巷1、76號，82巷1、2、3、5、8、9、10、46號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月17日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：新烏路一段11巷、11巷1弄；北宜路二段30巷1弄、30巷5弄、北宜路二段32-38號(直接用水戶:停水6戶)🕦影響時間：11月17日10時至17時(共7小時)停水原因：汰換管線工程新舊管斷管連絡📍停水地區觀音區：大同里、廣福里、新坡里/大福路、廣坪路、新廣路、福山路二段、福建路一段、福建路二段、福新路。(皆含其巷道)🕦影響時間：11月17日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安定區：中榮里🕦影響時間：11月17日22時至18日05時(共6小時)停水原因：封閉漏水調查作業📍停水地區柳營區：中山西路一段、光福七街、光福五街、十美街、奇美路一段、奇美路二段、康樂街、建業路、東昇一街、東昇二街、東昇八街、柳營路三段、柳營路二段、義士路三段、義士路五段。人和里、光福里、士林里、太康里、東昇里。共5個村里。🕦影響時間：11月17日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區佳里區：佳里區佳興里麻興路二段647~699號、佳化里麻興路二段489~631號。🕦影響時間：11月17日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區山上區：山上里🕦影響時間：11月17日09時至18時(共9小時)停水原因：配合水利局改遷施工📍停水地區旗山區：中學路、中山南街、中山路、中正路、中華路、仁和街、光復一街、光復二街、吉祥街、大仁街、大同街、平和街、延平一路、復新東街、復新街、德昌路、德義街、志航街、懷生街、文中路、旗南一路、旗屏路、旗文路、旗新街、旗甲路一段、日新街、東新街、民享街、民族一街、民族三街、民族二街、民權一街、民權三街、民權二街、民生一街、民生二街、永安街、永平街、永福街、泰安街、福中街、義德街、華中街。🕦影響時間：11月17日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北🕦影響時間：11月17日09時30分至17時(共8小時半)停水原因：水表埋設作業📍停水地區梓官區：同安路、大舍南路、大舍東路、平安街、梓官路、淵官路。🕦影響時間：11月17日0時至08時(共8小時)降壓原因：自來水管線洗管夜間排水計畫📍降壓地區壯圍鄉：塭底路、大福路一段、大福路二段、新社路、玉民路一段、車路頭路。礁溪鄉：份尾三路、塭底路、大塭路、大竹圍路、奇立丹路、淇武蘭路、玉民路一段、玉石路、玉龍路二段、砂港路、興農路、茅埔路、踏踏二路、車路頭路。頭城鎮：份尾三路、竹安路。🕦影響時間：11月17日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區冬山鄉：富農路一段、成興一路。降壓地區冬山鄉：宜東路、富農路一段、慈愛路、成興路。🕦影響時間：11月17日13時至17時(共4小時)停水原因：消防栓工程新舊管線連接。📍停水地區礁溪鄉：武暖路、瑪僯路。🕦影響時間：11月17日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山🕦影響時間：11月17日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉/和興路。高樹鄉/中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：11月17日08時30分至15時30分(共7小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區西嶼鄉：內垵村、外垵村、池東村、池西村、赤馬村。共5個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。