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▲BESTie在13年前推出的歌曲〈Love Options〉現在爆紅逆行排行榜中。（圖／翻攝自IG＠bestie_ofcl ）

韓國女團BESTie近日靠著13年前推出的歌曲〈Love options〉（戀愛的條件）翻紅，歌曲直接衝上韓國排行榜第一名，讓已經解散的她們重組登上打歌節目，不過這樣一首好歌曲，為何在多年後的現在爆紅，有網友翻出同年度一起回歸藝人，有少女時代、EXO、GD、PSY等人，根本是K-pop神仙打架的超大勢年。〈Love options〉是BESTie在2013年推出的歌曲，同時也是她們的出道曲，不過當年卻沒有在K-pop界砸出大水花，但這並不是她們成員實力不夠，或是歌不夠好聽，反而是當年的K-pop實在太多爆紅歌曲了。有網友整理跟〈Love options〉同一年推出的K-pop究竟有什麼，可以看見少女時代〈I Got a Boy〉、f(x)〈初智齒〉、EXO出道曲〈咆哮〉、GD〈Crayon〉，甚至神級男女組合泫雅+張賢勝也是同一年度推出。不僅如此還有Henry〈Trap〉、Apink〈NoNoNo〉、miss A〈Hush〉，另外T-ara、Girl's Day、Crayon Pop、PSY也在同年度推出超級大勢歌曲，可以說是神仙打架的一年，大公司接連出招，讓粉絲扛都扛不住，也難怪中小公司出身的BESTie無法在當年打出一片天，不過機會是給準備好的人的，時隔13年她們再次站回舞台，綻放屬於她們的魅力。