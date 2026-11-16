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▲2026亞冠賽中華隊外野手曾聖安，在與韓國隊關鍵戰役，單場敲出雙響炮。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026亞冠賽中華隊左投林子崴面對日本隊主投4.2局失3分，表現相當精彩。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）昨（15）日落幕，中華隊在季軍賽以4：6不敵澳洲隊，最終以第4名作收，寫下隊史在亞冠賽最差的成績。亞冠賽被日本隊、韓國隊視為明年世界12強棒球賽前哨戰，目標從比賽中觀察明年有望接班國家隊一軍的潛力人選，中華隊今年投、打整體發揮並不出色，也突顯中職在這個層級的戰力厚實度與日韓仍有不小落差。雖然中華隊戰績不理想，但陣中投、打仍有亮點球員，可以列為明年12強的觀察重點。第三屆亞冠賽在昨日落幕，中華隊預賽首戰以0：5不敵日本隊，次戰6：4逆轉澳洲隊，關鍵第3戰4：6惜敗韓國隊、無緣冠軍賽，在昨日的季軍賽，中華隊守不住1分領先，以4：6敗給澳洲隊，最終排名第4名，寫下隊史在亞冠賽最差成績。打擊方面，中華隊4戰合計128打數僅敲出20安含4轟，打擊率1成56，吞下35次三振、選到17保送，共攻下14分。從過去4天、8場比賽看下來，中華隊打者在「掌握失投球」方面，與日、韓、澳打者相比，有一段不小的落差，這也反映在整體攻擊數據上，無法造成一棒擊沉對手的狀態。投手方面，首戰中華隊雖然挨了3轟，但團隊僅投出2次四壞球保送，顯示出勇於對決的態度。但從次戰開始，保送數量增加，預賽對澳洲隊，先發投手陳克羿控球失準，個人投出6次保送，也在首局付出代價。第3戰先發投手徐翔聖單局送出3次觸身球，成為比賽勝負分水嶺，季軍賽牛棚投手保送連發，5局上被澳洲單局灌進6分大局奠定勝基，可以說，最後2戰輸球的敗因保送佔了很大的比例。攸關2028年洛杉磯奧運資格的世界12強賽將於明年11月8日開打，等於距離開賽已不到一年。從比賽內容來看，這批亞冠賽成員要全面接班12強的可能性不高，尤其是打線。但也因為日、韓兩強將亞冠賽視為12強前的前哨戰，目的是要從中找到國家隊一軍可用之兵，因此不少日媒對於中華隊繳出墊底的成績感到意外，同時也突顯「中職」在U24層級的戰力與日職、韓職有不小的差距。即便團隊戰績不理想，中華隊在本屆賽事仍有幾位表現出色的選手，打擊方面絕對是中信兄弟張仁瑋與味全龍曾聖安。張仁瑋面對澳洲隊、韓國隊連續2場開轟，且都是在比分落後時擊出全壘打，顯示出強大抗壓能力；曾聖安則是讓外界看見他出色的擊球爆發力，從韓國隊李路雲、曹東昱這一右、一左投手中開轟，展現滿滿打擊天賦。投手方面，樂天桃猿左投林子崴對日本隊先發主投4.2局失3分，除了正木智也、宗山壘這對超級雙箭頭難以解決外，林子崴面對日本隊其他打者都展現出不俗的投球內容。味全龍李超、台鋼雄鷹張誠恩、桃猿賴胤豪、統一獅鍾允華等牛棚投手也繳出不錯的投球內容。若明年12強仍未開放大聯盟40人名單內球員參賽，這幾位投手都是可以觀察的重點。