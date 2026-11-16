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▲臺中港首次啟用貨櫃式移動旅客橋，提升郵輪旅客上下船便利性(圖／參山處提供2026.11.16)

有「海上豪宅」之稱的全球知名私人住宅型郵輪「世界號」（The World）今(16)日靠泊台中港，帶來大批歐美高端旅客。交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標一早親赴碼頭迎賓，送上超人氣吉祥物「喔熊」小玩偶，展現中台灣的熱情，同時宣告台中港首次啟用的「移動式旅客橋」正式亮相，讓國際旅客上下船更加安全便利。「世界號」不同於一般商業郵輪，船上擁有住戶持有的私人豪宅，連年度航程都由住戶參與規劃，專注於環遊世界與深度文化體驗，船上旅客以美國籍人士居多。參山處副處長廖錫標表示，台中港繼今年4月迎來「島嶼天空號」後，再度迎來頂級郵輪，為中臺灣拓展歐美高端市場注入強心針，希望透過「喔熊」伴手禮，成功吸引旅客目光。為迎接國際郵輪，台中港本次首度啟用「移動式旅客橋」，透過多層高度出口與無障礙坡道設計，能克服潮汐落差並貼合不同郵輪艙門，展現港口優化國際接待服務的用心。參山處強調，中臺灣擁有豐富多元的旅遊資源，從臺中都會觀光、彰化八卦山生態、南投茶鄉到苗栗南庄客庄與部落文化，皆極具國際吸引力。未來將持續整合觀光圈資源，推動臺中港國際郵輪航次常態化，讓郵輪客不只「路過」港口，更能深入中臺灣消費與體驗。