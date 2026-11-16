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▲林志誠橋頭後援會正式成立，現場聚集許多熱情支持的橋頭鄉親，多位地方人士也到場相挺。陳柏惟也肯定林志誠長期投入地方服務。(圖／市議員林志誠提供)

選戰進入最後倒數階段，高雄市議員林志誠面臨激烈的連任競爭，立法院榮譽顧問「3Q」陳柏惟15日下午特別前往橋頭，除陪同林志誠走訪橋頭黃昏市場掃街拜票外，也特別參加晚間林志誠橋頭後援會成立晚會。兩人沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，不少民眾主動上前握手、合照，還有人笑著對陳柏惟說：「本人比電視上還年輕！」讓掃街過程增添不少歡笑，現場氣氛相當熱絡。晚間，林志誠橋頭後援會正式成立，現場聚集許多熱情支持的橋頭鄉親，多位地方人士也到場相挺。陳柏惟也肯定林志誠長期投入地方服務，強調選戰越到最後越不能大意，每一張選票都非常重要，呼籲支持者將認同化為實際行動。陳柏惟表示，林志誠是一位認真、實在的民意代表，這幾年不論是地方服務或爭取建設，都能看見他的努力。如今選戰進入最後關鍵階段，競爭相當激烈，認真做事的人更需要鄉親支持。他也呼籲，選舉不能只看一時的熱鬧，更要看候選人平時為地方做了多少事，讓長期深耕基層、用心服務的民意代表有機會繼續為地方付出。林志誠非常感謝陳柏惟特別前來陪同掃街，也感謝橋頭鄉親的熱情支持。這段時間持續走訪市場、深入社區，雖然感受到許多鄉親的鼓勵，但自己也清楚知道，這次選舉競爭非常激烈，連任之路並不輕鬆。過去為地方爭取的建設、處理的服務案件，都是一步一腳印累積而來，還有許多工作希望能夠繼續完成。