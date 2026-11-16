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家庭資源中心供親子共讀 精選1200冊書籍

▲呂立說，希望藉由家庭資源中心陪伴孩子等候就醫的過程。（圖／記者張乃文攝）

為營造更友善的兒童就醫環境，台大醫院及信誼基金會再度攜手，完成兒童醫院「家庭資源中心」空間美化整修，今（16）日舉辦捐贈啟用典禮。台大兒童醫院院長李旺祚今日提到，希望這些孩子來就醫時，可以有一個親子互動空間。他笑說，有小朋友曾提到，很喜歡到台大兒醫，因為在這裡可以跟媽媽講到最多的話。台大醫院「家庭資源中心」自民國99年8月由信誼基金會捐贈設置以來，至今已陪伴兒童及家庭走過16個年頭。台大兒童醫院完成1樓「家庭資源中心」空間美化整修，今日舉辦捐贈啟用典禮。家庭資源中心整合院內外醫療及社福資源，透過圖書、繪本、影音課程及講座活動，提供親子閱讀、學習與交流的空間，成為孩子與家長在就醫期間獲得支持與喘息的重要據點。中心以親子海豚作為視覺主軸，搭配溫潤木質元素、自然光影、環繞式閱讀書牆及共遊圓椅，營造舒適且適合親子共讀、互動的環境。中心也精選約1200冊圖畫書及親職相關書籍，內容涵蓋兒童發展、情緒理解、生命教育及親職支持等主題。財團法人信誼基金會共同創辦人、董事長何壽川提到，台大醫院從健康支持孩子，信誼則是從成長、教育支持孩子的學習。他認為，最重要的是維護孩子的童年，其中，永遠的教育就是「陪伴」。希望透過家庭資源中心的陪伴，不會匱乏知識及醫療。李旺祚則說，家庭資源中心提供相當多的繪本，在就醫期間，可一起親子共讀。他笑說，有小朋友患者曾說，很喜歡到台大兒童醫院，因為在家庭資源中心可以跟媽媽講到最多的話，一起讀故事書，因此也很感謝信誼基金會的一起陪伴、支持。台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立說，大部分醫院內的圖書館都是專門提供給醫護人員使用，而世界各國的兒童醫院都有一間「家庭資源中心」，主要以親子為主，包括親子教養、健康的圖書、影音資料等議題。呂立認為，在孩子等待就醫過程，可以有另一個生命體驗的機會，因此也會有醫療觀點的書籍，例如孩子生病的時候會有許多疑問，想著為什麼自己生病了？透過相關繪本及故事書，也可以讓孩子一同了解，減輕心理壓力；另一方面藉由非醫護人員的角色，有一起談論疾病的機會。