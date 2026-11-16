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▲國立體大強投雷皓博榮膺「最佳先發投手」、富邦悍將新星劉承佑獲選「最佳外野手」。（圖／棒協提供）

▲林柏佑完美封鎖摘下防禦率王。（圖／棒協提供）

2026年U23世界盃棒球賽在尼加拉瓜圓滿落幕，中華隊本屆經歷驚奇之旅，最終雖在季軍戰不敵日本隊、以隊史次佳的第4名作收，但陣中年輕好手的亮眼表現獲得大會高度肯定。世界棒壘球總會（WBSC）今（16）日公布本屆個人獎項與最佳陣容名單，中華隊共有3名球員脫穎而出。國立體大強投雷皓博榮膺「最佳先發投手」、富邦悍將新星劉承佑獲選「最佳外野手」，味全龍小將林柏佑則抱回「防禦率王」殊榮。目前就讀國立體育大學二年級的19歲台美混血右投雷皓博，在本屆賽事展現十足的大將之風與王牌壓制力。他在預賽對陣地主尼加拉瓜時中繼5.2局無失分，最快球速更狂飆至156公里。進入超級循環賽面對衛冕軍日本隊，雷皓博更以精簡的85球完投7局、無四死球保送僅失1分，率領中華隊以2：1逆轉奪勝。憑藉在關鍵戰役的統治級投球內容，雷皓博順利獲選為大會最佳先發投手，優異的球速與控球成熟度也讓他成為多支美職球團密切鎖定的旅外潛力股。打線方面，效力中職富邦悍將的外野手劉承佑自開賽起便維持火燙手感，扮演中華隊中心打線的關鍵人物。從首戰對捷克開轟，到超級循環賽最終戰砲轟委內瑞拉、單場敲出關鍵3分全壘打助隊以13：1痛宰對手，再到季軍戰對日本繳出單場3安猛打賞，劉承佑在8場出賽中狂掃11支安打、包含2發全壘打，攻擊指數（OPS）高達1.154。兼具長打爆發力與高上壘率的穩定輸出，讓他實至名歸地擠進全明星隊外野席次。賽前因機能性考量補進中華隊名單的味全龍22歲低肩側投林柏佑，在國際賽舞台充分發揮怪投優勢，令各國打者一籌莫展。在超級循環賽對戰賽前7戰全勝的強敵委內瑞拉一役最為關鍵，林柏佑扛起先發重任主投5局無失分，徹底封鎖委內瑞拉豪華打線，成為中華隊破除對手不敗金身、挺進季軍戰的首功之臣。整屆賽會林柏佑一分未失，以0.00的防禦率穩穩收下大會防禦率王獎座。