韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年重返台灣開唱，11月19日、21日、22日將在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，除了搶到門票，粉絲最關心的就是官方周邊商品該去哪裡買、幾點開賣？這次HYBE跟主辦單位「特別提早一天」讓大家18日就可至演場會現場購買，屆時會準備官方應援棒、球衣、帽T、T恤等商品，價格從90元到8800元不等，還能提前透過Weverse Shop下單，演唱會當天直接到高雄取貨，不必花時間排隊搶購。另外，場館周邊設有現場販售攤位，沒買到商品的粉絲也能逛BTS快閃店，而專屬會員的「ARMY ZONE」同樣開放3天，每位會員持當日門票與Weverse會員QR code，都能免費換取一份官方禮物。《NOWNEWS今日新聞》整理購買時間、取貨方式、商品價格、快閃店預約及會員攤位資訊，讓ARMY出發前一次搞懂。
📌以下文本文重點：
BTS周邊怎麼買？3種購買方式一次看（Weverse預購、現場買、快閃店）
BTS高雄現場周邊幾點開賣？VIP上午10點優先買
買不到演唱周邊怎辦？設有高雄快閃店、沒演唱會門票也能預約逛
BTS高雄設有ARMY ZONE會員限定攤位 3天免費入場+送會員禮
BTS《ARIRANG》高雄場周邊商品內容物、價格一次看
BTS周邊怎麼買？3種購買方式一次看
這次官方周邊主要分成3種購買管道，最方便的方式是先在Weverse Shop買好，到了高雄世運只要出示QR Code，就能直接領取已購買的商品；想現場挑選商品，可以直接到演唱會周邊攤位購買，另外還有營業至11月23日的BTS快閃店，不過快閃店只能提前預約才能入場。
Weverse Shop預購網址：https://reurl.cc/Gg9vqv
・線上購買日期：11月17日（二）至11月23日（一）
・線上購買時間：每天10:00～18:00
・現場取貨日期：11月18日（三）至11月23日（一）
・現場取貨時間：每天10:00～18:00
・取貨地點：高雄世運主場館廣場（Weverse官方周邊商品取貨攤位）
BTS高雄現場周邊幾點開賣？VIP上午10點優先買
沒有提前在Weverse下單也沒關係，現場同樣有官方商品販售攤位，而且11月18日就會提前開賣，正式演出日則分成VIP及一般票兩種購買時間。
現場購買注意事項：
一、只接受信用卡付款，不收現金，交易幣別為新台幣。
二、商品數量有限，熱門品項可能提前售罄。
三、現場不提供購物袋，建議自行攜帶。
四、商品售出後不接受因個人因素退換貨，瑕疵商品須持收據在演出現場辦理。
買不到演唱周邊怎辦？有高雄快閃店、沒演唱會門票也能預約逛
除了演唱會現場，BTS還在高雄義享天地購物廣場開設《BTS POP-UP : ARIRANG IN KAOHSIUNG》快閃店，活動11月5日至11月23日，但想逛快閃店的粉絲要特別注意，這裡和演唱會周邊攤位不同，原則上必須事先上網預約，不能直接到現場排隊入場。
・活動日期：11月5日（四）至11月23日（一）
・活動地點：義享天地購物廣場E SKY MALL 1樓（高雄市鼓山區大順一路115號）
・營業時間：週一至週五：11:00～22:00
週六、週日：10:30～22:00
・預約開放：10月28日（三）12:00起
・預約網址：https://reurl.cc/EY3vza（僅限手機預約、電腦無法開啟）
注意：不接受QR Code截圖，離場後也不能再次入場。若有臨時取消或額外釋出的名額，當天才有可能開放現場入場，並非保證有候補名額。
快閃店接受現金、信用卡及感應式付款，與演唱會現場周邊攤位僅限刷卡的規定不同，商品也可能依庫存狀況限制每人購買數量。
BTS高雄設有ARMY ZONE會員限定攤位 3天免費入場+送會員禮
除了買周邊，BTS官方粉絲俱樂部會員還有專屬福利！演唱會3天都設有「ARMY ZONE」會員攤位，只要持有效的ARMY MEMBERSHIP會員資格，帶著當天的演唱會門票，並出示Weverse App內的會員QR Code，完成驗證後就能領取一份專屬禮物，不過每位會員每天限領1份，不能重複領取。
ARMY ZONE注意事項：
官方規定，11月19日到訪只能使用19日的演唱會門票，不能拿21日或22日的門票參加，其他兩天同樣依此規定。
BTS《ARIRANG》高雄場周邊商品內容物、價格一次看
周邊商品高清大圖連結：https://reurl.cc/8YKVby
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BTS周邊怎麼買？3種購買方式一次看（Weverse預購、現場買、快閃店）
BTS高雄現場周邊幾點開賣？VIP上午10點優先買
買不到演唱周邊怎辦？設有高雄快閃店、沒演唱會門票也能預約逛
BTS高雄設有ARMY ZONE會員限定攤位 3天免費入場+送會員禮
BTS《ARIRANG》高雄場周邊商品內容物、價格一次看
這次官方周邊主要分成3種購買管道，最方便的方式是先在Weverse Shop買好，到了高雄世運只要出示QR Code，就能直接領取已購買的商品；想現場挑選商品，可以直接到演唱會周邊攤位購買，另外還有營業至11月23日的BTS快閃店，不過快閃店只能提前預約才能入場。
|購買方式
|時間
|注意事項
|Weverse Shop預購
|11/17～11/23
|先付款、預約時段，11/18起高雄世運取貨
|演唱會現場購買
|11/18、19、21、22
|不必預購，僅接受刷卡
|BTS高雄快閃店
|
11/5～11/23
|須提前線上預約，接受現金、刷卡及感應付款
・線上購買日期：11月17日（二）至11月23日（一）
・線上購買時間：每天10:00～18:00
・現場取貨日期：11月18日（三）至11月23日（一）
・現場取貨時間：每天10:00～18:00
・取貨地點：高雄世運主場館廣場（Weverse官方周邊商品取貨攤位）
BTS高雄現場周邊幾點開賣？VIP上午10點優先買
沒有提前在Weverse下單也沒關係，現場同樣有官方商品販售攤位，而且11月18日就會提前開賣，正式演出日則分成VIP及一般票兩種購買時間。
|日期及攤位
|販售時間
|位置
|11/18提前販售
|10:00～18:00
|場外H通道主攤位
|11/19、21、22
場外主攤位
|VIP 10:00起、一般票12:00起
都至演唱會結束後
|H通道
|11/19、21、22
場外其他攤位
|VIP 10:00起、一般票12:00起
都至演出開始前
|H通道、G門、E門附近
|11/19、21、22
場內攤位
|16:30～演出開始
|E門1樓、E門2樓、G門2樓
一、只接受信用卡付款，不收現金，交易幣別為新台幣。
二、商品數量有限，熱門品項可能提前售罄。
三、現場不提供購物袋，建議自行攜帶。
四、商品售出後不接受因個人因素退換貨，瑕疵商品須持收據在演出現場辦理。
買不到演唱周邊怎辦？有高雄快閃店、沒演唱會門票也能預約逛
除了演唱會現場，BTS還在高雄義享天地購物廣場開設《BTS POP-UP : ARIRANG IN KAOHSIUNG》快閃店，活動11月5日至11月23日，但想逛快閃店的粉絲要特別注意，這裡和演唱會周邊攤位不同，原則上必須事先上網預約，不能直接到現場排隊入場。
・活動日期：11月5日（四）至11月23日（一）
・活動地點：義享天地購物廣場E SKY MALL 1樓（高雄市鼓山區大順一路115號）
・營業時間：週一至週五：11:00～22:00
週六、週日：10:30～22:00
・預約開放：10月28日（三）12:00起
・預約網址：https://reurl.cc/EY3vza（僅限手機預約、電腦無法開啟）
注意：不接受QR Code截圖，離場後也不能再次入場。若有臨時取消或額外釋出的名額，當天才有可能開放現場入場，並非保證有候補名額。
快閃店接受現金、信用卡及感應式付款，與演唱會現場周邊攤位僅限刷卡的規定不同，商品也可能依庫存狀況限制每人購買數量。
除了買周邊，BTS官方粉絲俱樂部會員還有專屬福利！演唱會3天都設有「ARMY ZONE」會員攤位，只要持有效的ARMY MEMBERSHIP會員資格，帶著當天的演唱會門票，並出示Weverse App內的會員QR Code，完成驗證後就能領取一份專屬禮物，不過每位會員每天限領1份，不能重複領取。
|項目
|官方規定
|11/19
11/21、11/22
|11:00～17:00
|攤位地點
|高雄世運主場館籃球場
|參加資格
|有效的ARMY MEMBERSHIP（Weverse）會員
|必備物品
|當日演唱會實體票券、Weverse App會員QR Code
|參加次數
|每人每日限1次，不得重複領取贈品
|會員卡
|僅接受有效的數位會員卡，不接受截圖或圖片；QR Code有效期限7天，過期須重新取得
官方規定，11月19日到訪只能使用19日的演唱會門票，不能拿21日或22日的門票參加，其他兩天同樣依此規定。
BTS《ARIRANG》高雄場周邊商品內容物、價格一次看
周邊商品高清大圖連結：https://reurl.cc/8YKVby