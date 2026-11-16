微軟旗下Microsoft 365日前爆發全球大規模當機，Outlook、Teams等服務接連出現異常，歷經長達30小時5分鐘才結束，影響全球企業、政府機關及一般用戶。沒想到事故發生後，竟有自稱微軟員工的網友在匿名職場論壇Blind爆料，指控公司近年積極發展AI、接連裁員，導致熟悉核心系統的資深工程師大量離職，原本45分鐘就能完成的系統回復作業，如今竟花上5小時。
微軟Microsoft 365全球大當機！30小時才恢復正常
Microsoft 365故障事件從台灣時間11月12日晚間6時05分開始，直到11月14日凌晨0時10分才宣告結束，總計長達30小時5分鐘。受影響服務包括Outlook、Teams、Microsoft 365 Copilot及Windows 365等。當機不僅影響美國、澳洲及日本等地，也波及政府機關與企業，就連OpenAI旗下ChatGPT、Anthropic旗下Claude與微軟服務整合的連接器，也一度出現異常。
匿名微軟員工爆料！資深工程師大量離職、系統沒人會修
長達30小時的當機，近日就有一名帳號標示為微軟員工的網友，在匿名職場論壇Blind發文，批評微軟近年過度追求AI開發速度，卻忽略Microsoft 365核心基礎架構的維護工作。爆料者指出，微軟經歷多波裁員及員工自願離職後，許多真正了解舊有系統架構的資深工程師早已離開，當系統發生重大故障時，現有團隊難以迅速找出問題，甚至連原本45分鐘就能完成的系統回復作業，竟拖過5小時。
不僅如此，爆料者還聲稱，當機期間連微軟內部使用的事件管理工具IcM都無法正常載入，工程師被迫在凌晨3時召開跨部門會議，試圖釐清多年前離職員工留下的程式碼，讓搶修作業更加困難。
另一名自稱微軟員工的網友也留言，指控公司將熟悉底層網路架構的資深工程師裁撤，改由成本較低的初階工程師及外部供應商接手。當核心網路發生問題時，即使擁有Copilot等AI工具，也無法取代真正熟悉系統架構的工程師。爆料者質疑，在微軟內部，維護系統穩定性難以獲得升遷機會，相較之下，開發新AI功能的團隊更容易受到重視，讓企業核心系統維護工作逐漸失去吸引力。
微軟公布當機真正原因！網路升級程式出包
針對這次全球大規模當機，微軟也公布初步調查結果，指出事故與先前網路容量升級留下的程式瑕疵有關，當近期進行網路調整時，意外觸發潛藏的系統錯誤，導致大量連線請求持續累積。隨著請求量不斷增加，負責處理Exchange Online連線的伺服器逐漸超出負荷，最終無法接受新的連線，連帶造成其他Microsoft 365服務受到影響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Microsoft 365故障事件從台灣時間11月12日晚間6時05分開始，直到11月14日凌晨0時10分才宣告結束，總計長達30小時5分鐘。受影響服務包括Outlook、Teams、Microsoft 365 Copilot及Windows 365等。當機不僅影響美國、澳洲及日本等地，也波及政府機關與企業，就連OpenAI旗下ChatGPT、Anthropic旗下Claude與微軟服務整合的連接器，也一度出現異常。
長達30小時的當機，近日就有一名帳號標示為微軟員工的網友，在匿名職場論壇Blind發文，批評微軟近年過度追求AI開發速度，卻忽略Microsoft 365核心基礎架構的維護工作。爆料者指出，微軟經歷多波裁員及員工自願離職後，許多真正了解舊有系統架構的資深工程師早已離開，當系統發生重大故障時，現有團隊難以迅速找出問題，甚至連原本45分鐘就能完成的系統回復作業，竟拖過5小時。
不僅如此，爆料者還聲稱，當機期間連微軟內部使用的事件管理工具IcM都無法正常載入，工程師被迫在凌晨3時召開跨部門會議，試圖釐清多年前離職員工留下的程式碼，讓搶修作業更加困難。
另一名自稱微軟員工的網友也留言，指控公司將熟悉底層網路架構的資深工程師裁撤，改由成本較低的初階工程師及外部供應商接手。當核心網路發生問題時，即使擁有Copilot等AI工具，也無法取代真正熟悉系統架構的工程師。爆料者質疑，在微軟內部，維護系統穩定性難以獲得升遷機會，相較之下，開發新AI功能的團隊更容易受到重視，讓企業核心系統維護工作逐漸失去吸引力。
微軟公布當機真正原因！網路升級程式出包
針對這次全球大規模當機，微軟也公布初步調查結果，指出事故與先前網路容量升級留下的程式瑕疵有關，當近期進行網路調整時，意外觸發潛藏的系統錯誤，導致大量連線請求持續累積。隨著請求量不斷增加，負責處理Exchange Online連線的伺服器逐漸超出負荷，最終無法接受新的連線，連帶造成其他Microsoft 365服務受到影響。